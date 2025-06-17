Хочете купити новий телефон? 5 причин, чому топовий флагман може вас розчарувати

Незначні оновлення

Час, коли кожен новий флагман означав величезний стрибок порівняно з попередньою моделлю, пішов у минуле. Сучасні Galaxy і iPhone хоч і виглядають вражаюче на папері, але по суті відрізняються від минулорічних версій лише незначно - як за характеристиками, так і за функціями.

Так, технічні поліпшення є, але в повсякденному житті, наприклад, під час перегляду Instagram або пошуку в інтернеті, ви навряд чи відчуєте різницю в швидкості. Час роботи акумулятора зазвичай не стає значно кращим, а якість фото не надто відрізняється від того, що може зробити минулорічна модель.

Дизайн теж змінюється мало - новий колір, трохи змінений блок камер, і на цьому, як правило, все. Виробники віддають перевагу поступовим поліпшенням, а не радикальним нововведенням.

Якщо у вас уже є смартфон минулого року, купувати останній флагман часто немає сенсу. Виняток - якщо ви справжній просунутий користувач, який завжди хоче йти в ногу з новітніми технологіями.

А якщо ви використовуєте старий телефон, то купівля флагмана минулого року - розумний компроміс: ви отримаєте близько 90% можливостей останньої моделі, але за значно меншу ціну.

Він вам, найімовірніше, не потрібен

Як уже йшлося, купівля торішнього флагмана може заощадити гроші, але навіть це - перебір для багатьох. Головна помилка - купувати "занадто потужний" телефон.

Те, що щось позиціонується як "найкраще", не означає, що це буде чудовим вибором саме для вас. Рішення про покупку завжди має базуватися на реальних потребах, а не на хайпі та максимальній потужності пристрою.

Сьогодні смартфони середнього класу більш ніж достатні для більшості користувачів.

Звичайно, для найвимогливіших ігор або складних завдань на пристрої середнього рівня може не вистачити ресурсів, але це стосується далеко не всіх.

Якщо ви звичайний користувач, який не грає в топові ігри, не професійний фотограф і не потребує гігабайтів локального сховища, не варто брати найдорожчий Samsung Galaxy S25 Ultra з 1 ТБ пам'яті тільки тому, що це преміум-модель. Телефон середнього класу повністю покриє ваші потреби та заощадить гроші.

Ціна та швидка втрата вартості

Флагманський смартфон завжди коштує дорого. І це ще без урахування обов'язкових аксесуарів - чохла, захисного скла і, можливо, зарядного пристрою, які ви, найімовірніше, купите разом із ним.

Крім початкових витрат варто враховувати і вартість під час перепродажу, особливо якщо плануєте в майбутньому поміняти пристрій на новіший. Якщо ж ви передаєте телефон родичу, це питання менш актуальне.

Нові телефони швидко втрачають у ціні. Куплений за повною вартістю флагман різко падає в ціні вже в перший рік. Більшість покупців не хочуть платити майже повну ціну за старий флагман, вважаючи за краще доплатити і взяти новий апарат.

До того ж виробники регулярно проводять розпродажі, знижуючи ціни на нові пристрої, що додатково збиває вартість старих моделей.

Старі моделі, особливо якщо вдалося купити їх за вигідною ціною, зберігають вартість набагато краще. Коли прийде час продавати, ви втратите значно менше грошей, ніж під час продажу нового флагмана через кілька років.

Оновлення програмного забезпечення продовжують життя телефону

Сьогодні виробники смартфонів забезпечують тривалу підтримку пристроїв, хоча терміни залежать від компанії. В Android-сегменті лідирують Google і Samsung, пропонуючи до семи років оновлень операційної системи і безпеки.

Це означає, що ваш старий телефон ще довго залишатиметься актуальним і оновленим, що знижує необхідність купівлі останньої моделі заради новітнього програмного забезпечення.

Звісно, нові функції часто спочатку з'являються на свіжих пристроях, але з часом багато з них стають доступними і на старих моделях у рамках оновлень. Не завжди всі нововведення приходять, але основні - досить часто.

Таким чином, якщо ви візьмете торішній Galaxy S замість найновішого, основні можливості програмного забезпечення будуть практично такими самими найближчими роками - за винятком кількох рідкісних функцій, які не варті зайвих сотень доларів.

Невідомий фактор

Кожен новий телефон анонсують так, ніби це винахід століття. Однак, як і з будь-яким новим продуктом, завжди є ризик зіткнутися з проблемами - від дефектів екрана і перегріву до багів у ПЗ. Досвід використання нового телефона може виявитися не таким гладким, як хотілося б.

Щоб уникнути проблем, іноді варто почекати кілька місяців після релізу. Слідкуйте за оглядами та відгуками користувачів, щоб зрозуміти, чи вартий пристрій своїх грошей.

Ще одна причина вибрати стару модель - уже відомі всі нюанси. Виробник, найімовірніше, випустив патчі, виправивши баги й усунувши проблеми з апаратною частиною.

Тому шанси зіткнутися із серйозними неполадками нижчі, якщо купувати перевірену часом модель, а не найсвіжіший телефон, особливо в перші дні після запуску.