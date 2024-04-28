"Хочемо гнати ворога аж за Кубань". Як ЗСУ знищують піхоту росіян на Bradley

Екіпаж броньованої машини М2 Bradley 47 ОМБр доставляє поранених з поля бою та з вогневою підтримкою знищує піхоту і техніку окупантів. Як українські військові застосовують західну техніку в реальній війні – у репортажі журналістки РБК-Україна Богдани Лясківської.

Надійна фортеця. Як Bradley нищить ворога на фронті

Бойова машина піхоти, броньований купол на полі бою та страх для росіян. Як тільки ворожі сили чують гаркіт цієї машини, одразу тікають із поля бою, адже врятуватися від пострілу бронетехніки практично неможливо.

На башті установлена 25-міліметрова гармата Bushmaster зі спареним кулеметом М240. Бойова машина оснащена комплексом ТОВ з протитанковими та протибункерними ракетами, які здатні знищити як техніку, так і будь-яку фортифікаційну споруду противника. Каркас вкритий активною бронею, що робить цю техніку практично невразливою.

Відео: Як українські військові знищують піхоту росіян на Bradley (Youtube.com/РБК-Україна)

Bradley перебуває на озброєнні США, техніка перевірена боями в Іраку. Тепер ці БМП використовує українська армія в широкомасштабний війні з Росією. Бійці 47 ОМБр на Bradley пройшли контрнаступ на Запоріжжі та оборону Авдіївського напрямку. Зараз ці велетні допомагають тримати Донецький фронт.

На каркасі видніються величезні вм’ятини від обстрілів: машина пройшла вже чимало запеклих боїв. Bradley зарекомендував себе як досить міцний БМП з хорошої бронею. Для піхоти і для екіпажу це – надійна фортеця.

Які задачі виконує бойова машина

Командир бойової машини "Курт" запрошує нас оглянути десантне відділення. За нормами тут може вміститися семеро осіб. Та реалії війни інші, тому за потреби вміщується навіть вдвічі більше.

Екіпаж складається із трьох осіб: командир, навідник та механік-водій. Та як зізнаються хлопці, на фронті трапляються різні ситуації, тому кожен знає обов’язки іншого, і за потреби вони можуть легко замінити один одного під час бою.

Основна функція – доставити живу силу на позиції з вогневою підтримкою піхоти. Під час штурмових дій доводилося відбивати колони противника. Техніка себе зарекомендувала як надійний вогневий засіб ураження.

Під час боїв кілька машин виїжджають на різні вогневі позиції. Противник не знає, звідки ведеться вогонь, бо завдяки швидкості машини та маневреності її можна по-різному застосовувати.

Фото: Машини Bradley виїжджають на вогневі позиції (Віталій Носач/РБК-Україна)

"Якось ми виїжджали на відбиття штурму, там було близько десяти чоловік. Почувши Bradley, вони почали розбігатись, але марно: на відстані 150-200 метрів ми відкрили по ним вогонь. Хтось втік, а хтось не встиг", – каже військовий.

Командир запевнив, що техніку ворога навіть не можна порівняти із Bradley. В росіян на озброєнні є БМП- З, але це техніка старого радянського зразка, і на полі бою вона програє західній.

"Поїхати "насипати", щоб вони тікали з повними карманами уламків", – розповідає про свою роботу оператор-навідник "Румин".

Часто екіпажу бронемашини доводиться забирати поранених з поля бою разом із медиками. Але виїжджати на передову потрібно постійно, адже росіяни "лізуть" безупинно, попри те, що поле бою вже всіяне тілами окупантів. Але вони просто переступають їх та йдуть далі.



"Взвод піхоти наступає, ми виїжджаємо, бо розуміємо, що там наші хлопці. І ми одразу 5 хвилин й там! "Насипали", відстрілялися, поїхали, зарядилися. Буває таке, що по 3-4 рази на день ми виїжджаємо відпрацювати свій сектор. За один виїзд можемо цілий взвод покласти", – каже наш співрозмовник.



Гармата Bradley стріляє двома видами набоїв, як фугасними, так і бронебійними. Все переключається за допомогою тумблера і використовується в залежності від цілі. Бронемашина також оснащена кулеметом, який стріляє набоями, які самі детонують.

Фото: Техніку ворога із Bradley навіть не можна порівняти, запевняють військові (РБК-Україна/Віталій Носач)

Броньована машина дозволяє українським бійцям працювати безпечно на передових позиціях. Кажуть, відчуття, що броня їх береже та навіть додає духу. Виїжджають на позиції і не бояться мінометних обстрілів, спокійно відпрацьовують свої задачі, адже навіть при прямому влучанні весь екіпаж може залишитись живими.

"Ми дуже задоволені технікою. І хочемо виїжджати і гнати їх аж за Кубань", – відзначає захисник.

Велика війна поставила нас у важкі умови. Від перших днів повномасштабного вторгнення доводилось воювати невеликим арсеналом техніки, який був на озброєнні української армії.Тоді вдавалось триматись завдяки стійкості наших бійців.

Тепер же світ може бачити комбінацію західної техніки в руках Збройних Сил. І вони готові тримати оборону. Єдине, що їм потрібно – більше техніки та зброї.