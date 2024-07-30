UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Заявив про продаж активів в РФ: бізнесмен з Гонконгу Ло Кай Бонг намагається позбавитись українських санкцій

Фото: бізнесмен із Гонконгу Ендрю Ло Кай Бонг (Getty Images)
Автор: Олександр Мороз

Мільйонер Ендрю Ло Кай Бонг з громадянством Гонконгу здійснює спроби зняти з себе українські санкції.

Про це заявив директор Центру досліджень проблем громадянського суспільства Віталій Кулик, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Facebook.

За його словами, Ло Кай Бонг побоюється додаткового ведення санкцій вже в Європейському союзі за розвиток російського бізнесу.

В санкційний список він потрапив 10 березня 2023 року, коли президент Володимир Зеленський ввів в дію рішення РНБО щодо застування санкцій до фізичних осіб. У новий перелік увійшли 120 іноземних громадян, до яких застосували персональні економічні та інші обмежувальні заходи.

Ло Кай Бонг (Lo Kai Bong) мав в Україні низку інтересів в галузі азартних ігор, але не встиг широко розгорнути свою діяльність. Натомість у РФ Ло Кай Бонг через підконтрольні йому підприємства, переважно оператора казино LET, володіє різноманітними активами, розбудовує розважальний комплекс в російському Примор’ї – готель і казино, а також починає будувати бізнес-центр у Владивостоку.

В розвиток російського казино вкладено вже понад 100 млн доларів. Сам Ло в інтерв’ю виданню The Standart називає бізнес в Росії одним з основних, а казино "куркою, що несе золоті яйця".

Однак занепокоєння щодо можливості накладення санкцій у ЄС та США змусили бізнесмена шукати шлях для зняття українських санкцій, зазначає експерт.

Зокрема, на початку 2024 року з’явились публічні заяви щодо продажу російських активів. Але угода потрапила під моніторинг регулятора Гонконга – комісії з цінних паперів та ф’ючерсів (SFC), яка призупинила торгівлю акціями двох компаній LET Group Holdings Limited (LET) та Summit Ascent Holdings Limited (Summit Ascent) і почала розслідування.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяСанкції проти Росії