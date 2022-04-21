В Хмельницкой области женщина передавала России информацию о стратегических объектах Украины

В Хмельницкой области местной жительнице сообщили о подозрении относительно посягательства на территориальную целостность Украины. Женщина передавала России информацию о стратегических объектах нашей страны.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Офиса генерального прокурора.

Согласно данным следствия, подозреваемая передавала разведданные спецслужбам России. Также за вознаграждение она устанавливала метки на кортах с координатами расположения объектов военной и критической инфраструктуры Хмельницкой области. Всю информацию она передавала через мессенджеры.

"Кроме того, женщина занималась антиукраинской агитацией и пропагандой. Распространяла материалы с призывами к совершению умышленных действий с целью изменения границ территории и государственной границы Украины. Оправдывала действия оккупантов и дискредитировала украинскую власть и ВСУ", - пишет пресс-служба.