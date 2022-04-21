ru ua
Чт, 21 апреля News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

В Хмельницкой области женщина передавала России информацию о стратегических объектах Украины

Новина українською →
Четверг 21 апреля 2022 18:33
В Хмельницкой области женщина передавала России информацию о стратегических объектах Украины Фото: в Хмельницкой области женщина передавала России информацию о стратегических объектах Украины (facebook.com/pgo.gov.ua)
Автор: Сергей Пышкин

В Хмельницкой области местной жительнице сообщили о подозрении относительно посягательства на территориальную целостность Украины. Женщина передавала России информацию о стратегических объектах нашей страны.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Офиса генерального прокурора.

Согласно данным следствия, подозреваемая передавала разведданные спецслужбам России. Также за вознаграждение она устанавливала метки на кортах с координатами расположения объектов военной и критической инфраструктуры Хмельницкой области. Всю информацию она передавала через мессенджеры.

"Кроме того, женщина занималась антиукраинской агитацией и пропагандой. Распространяла материалы с призывами к совершению умышленных действий с целью изменения границ территории и государственной границы Украины. Оправдывала действия оккупантов и дискредитировала украинскую власть и ВСУ", - пишет пресс-служба.

Война России против Украины длится пятьдесят семь дней. Все подробности российской агрессии, ситуация в городах и международная реакция - в текстовом онлайне РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Хмельницкая область Украина
NEWS
57-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
57-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
DAILY
"Путин – это ирод". Как села под Гостомелем и Бородянкой пережили российскую оккупацию
Милан Лелич, Виталий Носач "Путин – это ирод". Как села под Гостомелем и Бородянкой пережили российскую оккупацию