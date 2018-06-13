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В Хмельницкой области учетом газа обеспечены 96% потребителей

НовостиЭнергетика    13.06.2018 - 14:45
Фото: газовый счетчик (РБК-Украина)
Фото: газовый счетчик (РБК-Украина)

Более 2 тыс. адресов зафиксированы официальные отказы от установки счетчиков

На исполнение Закона "Об обеспечении коммерческого учета природного газа", ПАО "Хмельницкгаз" установил более 370 тыс. индивидуальных и 437 общедомовых счетчиков. Пока без приборов учета газа в Хмельницкой области остаются около 4% клиентов. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Так, только за 2015-2017 гг., на выполнение Инвестиционной программы газораспределительной компании, было установлено индивидуальных счетчиков природного газа на 13 млн гривен, и общедомовых-на 11, 6 млн гривен.

"ПАО "Хмельницкгаз" продолжает активно работать над обеспечением учета газа, - информирует технический директор Александр Лоб. – Так, с начала года нами уже установлено 2854 счетчика, однако, без учетных устройств еще остаются 12 тыс. потребителей".

в то Время, когда большинство потребителей стремятся чимпошвидше установить счетчики и обеспечить реальный учет энергоносителя, то более чем за 2 тыс. адресов зафиксированы официальные отказы от установки счетчиков. Согласно Кодекса ГРМ, такие потребители переведены на предельные нормы потребления.

"Согласно статистических данных метрологической службы, в квартирах с центральным горячим водоснабжением при норме 3, 3 кубометра, - потребители в январе-мае фактически использовали 5, 51 куб. м. газа, без центрального горячего водоснабжения – при норме 5, 4 куб. м. газа – 8, 48 кубов газа", - отмечает коммерческий директор ПАО "Хмельницкгаз" Виталий Рейда.

Анализируя реальное ежемесячное потребление голубого топлива, стоит отметить, что снижение государством норм потребления является необоснованным и создает немалую разницу между фактическим и нормированным газоспоживанням. Особенно остро данный вопрос встанет с введением круглосуточного балансировки энергоносителя, что должно начаться с 1 августа 2018 года.

Сейчас, согласно Закону "Об обеспечении коммерческого учета природного газа", срок установки индивидуальных счетчиков для приготовления пищи продлили до 1 января 2021 года. Но потребители, желая учитывать только фактически использованный газ, могут за свой счет установить счетчики, с последующим возвратом средств. Однако, в настоящее время механизма-разъяснения по компенасацій Кабинетом Министров Украины газораспределительным компаниям не предоставлено.

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Теги публикации: Хмельницкий, газ  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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