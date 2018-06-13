У Хмельницькій області обліком газу забезпечені 96% споживачів

Більш як за 2 тис. адрес зафіксовані офіційні відмови від встановлення лічильників

На виконання Закону "Про забезпечення комерційного обліку природного газу", ПАТ "Хмельницькгаз" встановив понад 370 тис. індивідуальних та 437 загальнобудинкових лічильників. Наразі без приладів обліку газу на Хмельниччині залишаються біля 4% клієнтів. Про це повідомляє прес-служба компанії.

Так, лише за 2015-2017 рр., на виконання Інвестиційної програми газорозподільної компанії, було встановлено індивідуальних лічильників природного газу на 13 млн гривень, та загальнобудинкових на 11, 6 млн гривень.

"ПАТ "Хмельницькгаз" продовжує активно працювати над забезпеченням обліку газу, - інформує технічний директор Олександр Лоб. – Так, з початку року нами вже встановлено 2854 лічильника, однак, без облікових пристроїв ще залишаються 12 тис. споживачів".

Водночас, коли більшість споживачів прагнуть чимпошвидше встановити лічильники та забезпечити реальний облік енергоносія, то більш як за 2 тис. адрес зафіксовані офіційні відмови від встановлення лічильників. Згідно Кодексу ГРМ, такі споживачі переведені на граничні норми споживання.

"Відповідно до статистичних даних метрологічної служби, в помешканнях з центральним гарячим водопостачанням при нормі 3, 3 кубометра, - споживачі у січні-травні фактично використовували 5, 51 куб. м. газу, без центрального гарячого водопостачання – при нормі 5, 4 куб. м. газу – 8, 48 кубів газу", - зазначає комерційний директор ПАТ "Хмельницькгаз" Віталій Рейда.

Аналізуючи щомісячне реальне споживання блакитного палива, варто зазначити, що зниження державою норм споживання є необгрунтованим та створює чималу різницю між фактичним і нормованим газоспоживанням. Особливо гостро дане питання постане із запровадженням цілодобового балансування енергоносія, що має розпочатися з 1 серпня 2018 року.

Наразі, відповідно до Закону "Про забезпечення комерційного обліку природного газу", строк установки індивідуальних лічильників для приготування їжі продовжили до 1 січня 2021 року. Але споживачі, бажаючи обліковувати лише фактично використаний газ, можуть власним коштом встановити лічильники, з подальшим поверненням коштів. Однак, наразі механізму-роз’яснення щодо компенасацій Кабінетом Міністрів України газорозподільним компаніям не надано.