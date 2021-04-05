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В Хмельницкой области со среды вводят ограничения "красной" зоны

Автор: РБК-Украина

В Хмельницкой области вводят ограничения, определенные для "красной зоны" эпидемической опасности. Они начнут действовать со среды, 7 апреля, до 18 апреля.

Об этом сообщает пресс-служба Хмельницкой ОГА.

Решение о введении более жестких ограничений на территории области приняла региональная комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС.

Так, с 7 апреля в Хмельницкой области будут действовать следующие ограничения - запрет на работу заведений питания (кроме доставки и заказов на вынос), ТРЦ, магазинов и рынков, финучреждений, операторов почтовой связи, техобслуживания и ремонта транспортных средств, ремонта компьютеров, бытовых изделий и предметов личного потребления, парикмахерских и салонов красоты по предварительной записи.

Также будет запрещено выполнение работ по сбору и заготовке отходов, осуществление деятельности по предоставлению телекоммуникационных услуг (прием посетителей осуществляется по предварительной записи), прием посетителей учреждений культуры и проведение культурных массовых мероприятий, кроме работы автоконцертов, автокинотеатров и историко-культурных заповедников.

При этом кино- и видеосъемки разрешены при условии ограничения доступа к месту съемки посторонних лиц и использования персоналом масок.

Также в области будет запрещена работа спортзалов, фитнес-центров, бассейнов, проведение всех массовых мероприятий, деятельность непродовольственных рынков.

Кроме того, ресторанам в отелях будет запрещено работать с 23:00 до 6:00, однако будет разрешено предоставление услуг по питанию в гостиничном номере по заказу клиентов.

Также ученики 5-11 классов будут обучаться дистанционно, в то время как ученикам 1-4 классом разрешено посещать школу. Также работать будут садики.

Отметим, в "красной" зоне сейчас находится 11 регионов: Киев, Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Киевская, Львовская, Николаевская, Одесская, Сумская, Черновицкая и Черниговская области.

Напомним, три региона близки к "красной" зоне карантина.

Кроме того, министр Кабинета министров Олег Немчинов заявил, что Хмельницкая область может попасть в "красную" зону карантина.

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