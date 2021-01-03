В Хмельницкой области горел женский монастырь

В селе Черниевка Хмельницкой области произошел пожар на территории женского монастыря Святого Великого Благовiрного Князя Александра Невского. Горела вспомогательная хозяйственная постройка на площади около 100 кв. м.

Об этом сообщает пресс-служба Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

Сообщение о пожаре в одном из зданий женского монастыря поступило 2 января в 15:07.

"На момент прибытия первых подразделений горела вспомогательная хозяйственная постройка на площади около 100 кв. м. Огонь быстро распространялся, существовала угроза перекидывания огня на соседние хозяйственные и основные здания монастыря", - информируют спасатели.

Указано, что пожар локализован в 15:40 и ликвидирован в 15:52. Пострадавших нет.

Предполагаемая причина возгорания - нарушение правил эксплуатации печного отопления.

Напомним, вчера в Ровненской области на железнодорожной станции города Радивилов загорелся поезд Николаев-Ивано-Франковск-Рахов. Это произошло во время движения.

Как писало РБК-Украина, в новогоднюю ночь в многоэтажном доме в Николаеве фейерверк попал в балкон на 7 этаже. Начался пожар на балконе и в соседней квартире.