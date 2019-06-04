В Хмельницкой области активисты выступили в защиту Понинковской фабрики

В поселке Понинка Хмельницкой области 31 мая на митинг с требованием прекратить нападения на Понинковскую картонно-бумажную фабрику собрались более тысячи человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Фокус.

Активисты, среди которых и местные жители, и прибывшие со всей области, напоминают, что Понинковская картонно-бумажная фабрика - последнее работающее крупное предприятие депрессивного региона.

Участники митинга уверены, что чиновники четвертый год ищут повод закрыть фабрику, оправдывая свои действия заботой об экологии. Однако экологи и руководство Понинковской фабрики не понимают причины подобных нападений, поскольку многочисленные экспертизы доказали соблюдение предприятием всех экологических норм.

"Вот выводы независимой экспертизы, Национальной академии наук Украины. Вода в реках Хомора и Случ, питьевая вода в Новоград-Волынском соответствует всем нормам! 8-го числа был отбор проб, 15-го результаты анализа! Но почему-то 16-го по представлению Владимира Литвина принимают постановление о преодолении последствий загрязнения рек, обвиняя комбинат. И это несмотря на анализы высшего экологического органа. Так в чем цель этой дезинформации? Зачем старые политики обманывают людей, доводя предприятие до банкротства?", – заявил на митинге директор Понинковской картонно-бумажной фабрики Сергей Прудкий.

По словам директора, против последнего работающего крупного предприятия района развернули грязную информационную кампанию, а фабрику постоянно обвиняют в том, чего она просто физически не способна сделать.

"Понинковская фабрика не использует вредных веществ, и это подтверждают многочисленные проверки и сертификат для упаковки пищевой продукции. Более того, в технологическом процессе используется "Крофта-система" поддержки волокна. В выбросах предприятия только крахмал и волокно, которое никак не вредит водоемам", – добавил Прудкий.

Одним из самых активных критиков предприятия местные активисты называют Владимира Литвина, политика, скандально известного еще со времен Леонида Кучмы. По данным "Фокуса", дочь оппонента имеет собственное предприятие в соседней области.

После его обращений Понинковскую картонно-бумажную фабрику активно обвиняют в СМИ и соцсетях. Тем не менее, правоохранительные органы не видят в этом признаков лоббирования или превышения служебных полномочий.

Фабрика выиграла десяток судов и прошла 25 экологических проверок, каждая из которых подтвердила соблюдение фабрикой всех экологических норм. На фабрике работают более 1500 человек, она обеспечивает поселок Понинка электроэнергией и очистными сооружениями.

Тем не менее, Житомирский облсовет обратился к президенту Украины с требованием остановить работу Понинковской картонно-бумажной фабрики. Основанием для обращения стал проект постановления "О преодолении негативных последствий экологической ситуации в бассейне рек Хомора и Случ на отдельных территориях Хмельницкой и Житомирской областей" от 16 мая по представлению Владимира Литвина.