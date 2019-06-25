В Хмельницкой обл. столкнулись автомобили, есть погибший и пострадавшие

Фото: ДТП в Хмельницкой области (hm.npu.gov.ua)

В результате ДТП один человек погиб, еще 5 получили ранения

В Хмельницкой области на автодороге сообщением Хмельницкий - Тернополь в результате столкновения двух легковых автомобилей погиб человек и еще 5 пострадали. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции области.

Как сообщается, во вторник, 25 июня, вблизи села Малиничи Хмельницкого района произошло столкновение автомобилей "ВАЗ" и "Шевроле Авео". Водитель "ВАЗ", который мог находиться в состоянии алкогольного опьянения, выехал на встречную полосу где столкнулся с "Шевроле Авео".

Отмечается, что в результате дорожно-транспортного происшествия получили ранения водитель и трое пассажиров "ВАЗ", а также водитель и пассажирка "Шевроле". Позже 31-летний пассажир "ВАЗ", который получил тяжелые травмы, скончался в хирургическом отделении областной больницы.

Сейчас сотрудники полиции выясняют все причины и обстоятельства инцидента.

Напомним, 8 июня в городе Золочев (Львовская область) на автодороге Львов - Тернополь в результате дорожно-транспортного происшествия пострадало 16 человек. По данным полиции, произошло столкновение грузовика "ГАЗ" с микроавтобусом Mercedes, что привело к тому, что из грузовика выпала бочка, которая повредила автомобиль Chevrolet Captiva и Honda CR V. После этого грузовик совершил столкновение с автомобилем Opel Combo.