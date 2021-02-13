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На Хмельницкой АЭС произошло аварийное отключение энергоблока

Автор: РБК-Украина

Энергоблок №2 Хмельницкой АЭС отключен системой аварийной защиты

Об этом сообщила эксперт в сфере атомной энергетики Ольга Кошарная в Facebook.

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На официальных сайтах НАЭК "Энергоатом" и Хмельницкой АЭС по состоянию на середину дня 13 февраля отсутствуют данные об аварийном отключении блока.

Эксперт допустила, что "Энергоатом" может сокрыть аварийную ситуацию на энергоблоке.

"Будет, как с ЗАЭС-5, когда 7 января обнаружили течь первого контура парогенератора, и в статистику нарушений не включили?" - добавила эксперт.

Напомним, ранее НАЭК "Энергоатом" сообщила, что ремонтная кампания на энергоблоке №2 Хмельницкой АЭС будет досрочно прекращена. Подключение блока планировалось на конец текущей недели.

По данным экспертов Центра Разумкова, именно срыв ремонтной кампании на АЭС летом 2020 г. привел к повышенной нагрузки на тепловые электростанции.

Повышенная нагрузка на ТЭС увеличила аварийность угольных энергоблоков, а также привела к ускоренному срабатыванию запасов угля.

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