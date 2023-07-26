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У Хмельницькому пролунав вибух під час повітряної тривоги

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Хмельницький, Середа 26 липня 2023 19:09
У Хмельницькому пролунав вибух під час повітряної тривоги Фото: у Хмельницькому пролунав вибух під час повітряної тривоги (Facebook-сторінка Сергія Крука)
Автор: Іван Носальський

У Хмельницькому сьогодні, 26 липня, місцеві мешканці почули вибух. Наразі у Хмельницькій області оголошено повітряну тривогу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".

Офіційні джерела поки що не розкривають більш докладних деталей події та не називають причин вибуху.

Місцевим жителям потрібно залишатися в укриттях, оскільки росіяни нещодавно запустили ракети по Україні.

Оновлено 19:16

За даними Хмельницької ОВА, в області зараз працюють системи протиповітряної оборони.

Масштабна повітряна тривога в Україні

Нагадаємо, в Україні сьогодні, 26 липня, увечері оголосили масштабну повітряну тривогу. Її причиною є пуск російських ракет за допомогою 12 бомбардувальників Ту-95МС з району Каспійського моря.

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак закликав українців дуже уважно ставитись до тривог. При цьому він нагадав, що знімати роботу систем протиповітряної оборони заборонено.

Водночас моніторингові канали вже повідомляють про успішну роботу українських систем протиповітряної оборони. За їхніми даними, вже є збиття.

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