В Хмельницком прозвучал взрыв во время воздушной тревоги

В Хмельницком сегодня, 26 июля, местные жители услышали взрыв. Сейчас в Хмельницкой области объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на " Суспільне ".

Официальные источники пока не раскрывают более подробных деталей происшествия и не называют причин взрыва.

Местным жителям необходимо оставаться в укрытиях, поскольку россияне недавно запустили ракеты по Украине.

Обновлено 19:16

По данным Хмельницкой ОВА, в области сейчас работают системы противовоздушной обороны.

Масштабная воздушная тревога в Украине

Напомним, в Украине сегодня, 26 июля, вечером объявили масштабную воздушную тревогу. Ее причиной является пуск российских ракет при помощи 12 бомбардировщиков Ту-95МС из района Каспийского моря.

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак призвал украинцев очень внимательно относиться к тревогам. При этом он напомнил, что снимать работу систем противовоздушной обороны запрещено.

В то же время мониторинговые каналы уже сообщают об успешной работе украинских систем противовоздушной обороны. По их данным, уже есть сбития.