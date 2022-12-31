UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У Хмельницькому повідомляють про вибухи

Фото: у Хмельницькій області повідомляють про вибух 31 грудня (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

У Хмельницькій області повідомляють про вибухи в суботу, 31 грудня. Вони прогриміли під час повітряної тривоги, оголошеної через ракетну атаку РФ по Україні напередодні Нового року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на suspilne.media.

"У Хмельницькому чутно вибухи", - йдеться в повідомленні.

Ракетна атака РФ по Україні 31 грудня

В Україні повідомили про пуски ракет у суботу, 31 грудня. Майже одразу по країні почала ширитись повітряна тривога. У деяких областях почали негайно вимикати світло через атаку. Про вибухи вже повідомили у Києві, Миколаєві, Запоріжжі. Над столицею та Київською та Житомирською областями спрацювало ППО.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ХмельницькийвибухиХмельницкая область