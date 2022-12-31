ua ru
Сб, 31 декабря News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Хмельницком сообщают о взрывах

Новина українською →
Хмельницкий, Суббота 31 декабря 2022 14:10
В Хмельницком сообщают о взрывах Фото: в Хмельницкой области сообщают о взрывах 31 декабря (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

В Хмельницкой области сообщают о взрывах в субботу, 31 декабря. Они прогремели во время воздушной тревоги, объявленной из-за ракетной атаки РФ по Украине в канун Нового года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на suspilne.media.

"В Хмельницком слышны взрывы", - говорится в сообщении.

Ракетная атака РФ по Украине 31 декабря

В Украине сообщили о пусках ракет в субботу, 31 декабря. Почти сразу по стране начала распространяться воздушная тревога. В некоторых областях стали экстренно выключать свет из-за атаки. О взрывах уже сообщили в Киеве, Николаеве, Запорожье. Над столицей и Киевской и Житомирской областями сработало ПВО.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Хмельницкий вибухи Хмельницкая область
NEWS
Удары ВСУ в Луганской области и снижение темпов вражеских штурмов под Бахмутом: карты боев
Удары ВСУ в Луганской области и снижение темпов вражеских штурмов под Бахмутом: карты боев
DAILY
Дмитрий Кулеба: Россию нужно запихнуть в ее границы и закрыть на замок
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Дмитрий Кулеба: Россию нужно запихнуть в ее границы и закрыть на замок