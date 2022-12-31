В Хмельницком сообщают о взрывах

В Хмельницкой области сообщают о взрывах в субботу, 31 декабря. Они прогремели во время воздушной тревоги, объявленной из-за ракетной атаки РФ по Украине в канун Нового года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на suspilne.media.

"В Хмельницком слышны взрывы", - говорится в сообщении. Ракетная атака РФ по Украине 31 декабря В Украине сообщили о пусках ракет в субботу, 31 декабря. Почти сразу по стране начала распространяться воздушная тревога. В некоторых областях стали экстренно выключать свет из-за атаки. О взрывах уже сообщили в Киеве, Николаеве, Запорожье. Над столицей и Киевской и Житомирской областями сработало ПВО.