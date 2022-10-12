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У Хмельницькому майже повністю відновили електропостачання, - ОВА

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Хмельницький, Середа 12 жовтня 2022 09:09
У Хмельницькому майже повністю відновили електропостачання, - ОВА Фото: у Хмельницькому майже повністю відновили електропостачання (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Руслан Гаращенко

У Хмельницькому станом на ранок 12 жовтня майже повністю відновили електропостачання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення голови місцевої ОВА Сергія Гамалія в Telegram.

"Станом на 8:00 електропостачання у Хмельницькій територіальній громаді відновлено майже на 100%", - написав він.

При цьому Гамалій додав, що несправності все ж таки можуть залишатися у внутрішніх мережах.

Нагадаємо, що російська армія 10 та 11 жовтня завдавала ракетних ударів по критичній інфраструктурі України. У зв'язку з чим на вчорашній ранок у країні було знеструмлено понад 300 населених пунктів.

Також у деяких містах почалися віялові відключення електроенергії. Це дозволить ремонтним бригадам відновити електромережі та якнайшвидше забезпечити знову надійне енергопостачання.

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