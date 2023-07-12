У Хмельницькому лунала сирена про хіматаку: це були навчання

В Хмельницьку пройшли навчання з увімкненням сирени про хімічну небезпеку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Хмельницьку ОДА .

За інформацією Національної академії ДПС України ім. Б. Хмельницького, на території навчального закладу відбулися навчання з увімкненням сирени про хімічну небезпеку, яку можливо було чутно у районах м. Хмельницького, що знаходяться поруч.

"Зберігайте спокій! Ситуація під контролем!", - повідомили в адміністрації.

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