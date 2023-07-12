В Хмельницком звучала сирена о химатаке: это были учения
В Хмельницке прошли учения с включением сирены о химической опасности.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Хмельницкую ОГА.
По информации Национальной академии ГНС Украины им. Б. Хмельницкого, на территории учебного заведения состоялись учения с включением сирены о химической опасности, которую возможно было слышно в районах г. Хмельницкого, находящихся рядом.
"Сохраняйте спокойствие! Ситуация под контролем!", - сообщили в администрации.
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