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В Хмельницком звучала сирена о химатаке: это были учения

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Хмельницкий, Среда 12 июля 2023 15:17
В Хмельницком звучала сирена о химатаке: это были учения Фото: в Хмельницке прошли обучение ГНСУ (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

В Хмельницке прошли учения с включением сирены о химической опасности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Хмельницкую ОГА.

По информации Национальной академии ГНС Украины им. Б. Хмельницкого, на территории учебного заведения состоялись учения с включением сирены о химической опасности, которую возможно было слышно в районах г. Хмельницкого, находящихся рядом.

"Сохраняйте спокойствие! Ситуация под контролем!", - сообщили в администрации.

Напомним сейчас главной защитой от радиации медики называют йодид калия.

Что это такое, кому и когда его нужно принимать и почему не стоит употреблять это лекарство для профилактики - читайте в материале РБК-Украина.

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