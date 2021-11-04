В Хмельницком задержали "террориста" из РФ, который находился в международном розыске

По информации полиции правонарушитель использовал анкетные данные и документы своего брата-близнеца, на основании которых попал на территорию Украины и находился здесь до сих пор.

Правоохранители провели обыски в квартире в Хмельницком, где проживал мужчина, где изъяли ряд документов как на имя задержанного, так и на имя его брата.

Нелегала задержали в порядке ст. 208 УПК и поместили в изолятор временного содержания.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 357 (присвоение документов) УКУ. Сейчас следственные действия продолжаются.