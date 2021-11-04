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В Хмельницком задержали "террориста" из РФ, который находился в международном розыске

Автор: Мария Кучерявец

В Хмельницком задержали 30-летнего нелегала из РФ. Мужчина находился в международном розыске за ложное сообщение об акте терроризма и покушении на убийство.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сектор коммуникации полиции Хмельницкой области.

По информации полиции правонарушитель использовал анкетные данные и документы своего брата-близнеца, на основании которых попал на территорию Украины и находился здесь до сих пор.

Правоохранители провели обыски в квартире в Хмельницком, где проживал мужчина, где изъяли ряд документов как на имя задержанного, так и на имя его брата.

Нелегала задержали в порядке ст. 208 УПК и поместили в изолятор временного содержания.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 357 (присвоение документов) УКУ. Сейчас следственные действия продолжаются.

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ХмельницкийТерактМеждународный розыск