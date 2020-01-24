В Хмельницком задержали подозреваемых в нападении на ювелиров

В Хмельницком полицейские задержали подозреваемых в совершении разбойного нападения на двух ювелиров. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства внутренних дел (МВД) Украины.

Преступление было совершено 17 апреля 2019 года. Тогда трое мужчин в масках вблизи ресторана напали на двух жителей Донецкой области, которые занимаются ювелирным делом.

Злоумышленники распылили слезоточивый газ в салон автомобиля потерпевших, отобрали у них сумку, в которой находилось около 3,5 кг ювелирных изделий, более 150 тыс. гривен и ноутбук.

Фото: задержание злоумышленников (mvs.gov.ua)

С места происшествия нападавшие скрылись на автомобиле "Форд", который впоследствии сотрудники криминальной полиции нашли сожженным недалеко от места совершения разбойного нападения.

Полицейские установили личности подозреваемых. Ими оказались трое жителей Хмельницкого.

Пока всем троим мужчинам объявлено о подозрении в совершении разбоя, направленного на завладение имуществом в особо крупных размерах и совершенного организованной группой.

Ранее сообщалось, что полиция раскрыла убийство ювелира Сергея Киселева, который погиб в результате стрельбы в Днепровском районе столицы.

Напомним, 5 марта 2019 года в результате стрельбы в Днепровском районе Киева погиб мужчина.