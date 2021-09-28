UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

В Хмельницком горела многоэтажка, с девятого этажа спасли 6 человек

Автор: Инна Собора

В Хмельницком утром произошел пожар в многоэтажке. Спасатели сняли с 9 этажа шесть человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС.

Пожар возник около 8 утра на ул. Пилотская. Возгорание произошло в мусоропроводе 9-этажного многоквартирного жилого дома. В доме возникло сильное задымление, существовала угроза отравления продуктами горения жильцов.

"С девятого этажа спасены шесть человек. Пожар локализован и ликвидирован в тех размерах, которые он приобрела к моменту прибытия пожарных", - говорится в сообщении.

К тушению пожара привлекались 12 спасателей и три единицы пожарно-спасательной техники.

Причина возгорания сейчас устанавливается.

Читайте РБК-Украина в Google News
ХмельницкийПожар