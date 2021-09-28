В Хмельницком горела многоэтажка, с девятого этажа спасли 6 человек
Фото: в Хмельницком горел жилой дом (Виталий Носач, РБК-Украина)
В Хмельницком утром произошел пожар в многоэтажке. Спасатели сняли с 9 этажа шесть человек.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС.
Пожар возник около 8 утра на ул. Пилотская. Возгорание произошло в мусоропроводе 9-этажного многоквартирного жилого дома. В доме возникло сильное задымление, существовала угроза отравления продуктами горения жильцов.
"С девятого этажа спасены шесть человек. Пожар локализован и ликвидирован в тех размерах, которые он приобрела к моменту прибытия пожарных", - говорится в сообщении.
К тушению пожара привлекались 12 спасателей и три единицы пожарно-спасательной техники.
Причина возгорания сейчас устанавливается.