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В Хмельницком горела многоэтажка, с девятого этажа спасли 6 человек

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Вторник 28 сентября 2021 11:41
В Хмельницком горела многоэтажка, с девятого этажа спасли 6 человек Фото: в Хмельницком горел жилой дом (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Инна Собора

В Хмельницком утром произошел пожар в многоэтажке. Спасатели сняли с 9 этажа шесть человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС.

Пожар возник около 8 утра на ул. Пилотская. Возгорание произошло в мусоропроводе 9-этажного многоквартирного жилого дома. В доме возникло сильное задымление, существовала угроза отравления продуктами горения жильцов.

"С девятого этажа спасены шесть человек. Пожар локализован и ликвидирован в тех размерах, которые он приобрела к моменту прибытия пожарных", - говорится в сообщении.

К тушению пожара привлекались 12 спасателей и три единицы пожарно-спасательной техники.

Причина возгорания сейчас устанавливается.

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