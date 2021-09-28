В Хмельницькому горіла багатоповерхівка, з дев'ятого поверху врятували 6 людей

В Хмельницькому зранку сталася пожежа в багатоповерхівці. Рятувальники зняля з 9 поверху шістьох людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС .

Пожежа виникла близько 8 ранку на вул. Пілотська. Загорання сталося у сміттєпроводі 9-поверхового багатоквартирного житлового будинку. В будинку виникло сильне задимлення, існувала загроза отруєння продуктами горіння мешканців.

"З дев’ятого поверху врятовано шестеро людей. Пожежу локалізовано та ліквідовано у тих розмірах, яких вона набула до моменту прибуття вогнеборців", - йдеться в повідомленні.

До гасіння пожежі залучались 12 рятувальників та три одиниці пожежно-рятувальної техніки.

Причина загоряння наразі встановлюється.