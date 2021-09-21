В Хмельницком два парня стреляли из окна многоэтажки по прохожим: их задержали

В Хмельницком два парня стреляли по прохожим из окна многоэтажного дома. Их задержали и изъяли оружие, из которого они вели огонь.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сектор коммуникации полиции Хмельницкой области .

Отмечается, что недавно в одном из городских интернет-пабликов появилось видео, на котором неизвестные стреляют по прохожим из окна многоэтажки. Изучив кадры оперативники Хмельницкого районного управления полиции установили правонарушителей.

Ими оказались двое парней 22 и 27 лет. В Хмельницкий они приехали на работу и жили на съемной квартире. Из ее окна они и стреляли.

Полиция изъяла у молодых людей оружие - стартовый пистолет, без какой-либо переделки для стрельбы боевыми патронами. Сейчас с ними работают правоохранители. О том, что угрожает парням, не сообщается.

Фото: в Хмельницком два парня обстреляли прохожих из окна многоэтажки (hm.npu.gov.ua)