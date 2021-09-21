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У Хмельницькому два хлопці стріляли з вікна багатоповерхівки по перехожих: їх затримали

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Хмельницький, Вівторок 21 вересня 2021 15:40
У Хмельницькому два хлопці стріляли з вікна багатоповерхівки по перехожих: їх затримали Фото: у Хмельницькому два хлопця обстріляли перехожих з вікна багатоповерхівки (hm.npu.gov.ua)
Автор: Дмитрий Кузнецов

У Хмельницькому два хлопці стріляли по перехожих з вікна багатоповерхового будинку. Їх затримали та вилучили зброю, з якої вони вели вогонь.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сектор комунікації поліції Хмельницької області.

Зазначається, що нещодавно в одному з міських інтернет-пабліків з'явилося відео, на якому невідомі стріляють по перехожих з вікна багатоповерхівки. Вивчивши кадри оперативники Хмельницького районного управління поліції встановили правопорушників.

Ними виявилися двоє хлопців 22 і 27 років. До Хмельницького вони приїхали на роботу і жили на орендованій квартирі. З її вікна вони і стріляли.

Поліція вилучила у молодих людей зброю - стартовий пістолет, без будь-якого перероблення для стрільби бойовими патронами. Зараз з ними працюють правоохоронці. Про те, що загрожує хлопцям, не повідомляється.

У Хмельницькому два хлопці стріляли з вікна багатоповерхівки по перехожих: їх затримали

Фото: у Хмельницькому два хлопці обстріляли перехожих з вікна багатоповерхівки (hm.npu.gov.ua)

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Міністерство внутрішніх справ України Хмельницький
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