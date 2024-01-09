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У Хмельницькій області зросла кількість загиблих через вчорашню атаку РФ

Фото: у Хмельницькій області зросла кількість загиблих через вчорашню атаку РФ (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Кількість загиблих внаслідок ракетної атаки росіян 8 січня зросла до трьох осіб.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram міського голови Хмельницького Олександра Симчишина та Telegram глави Хмельницької ОВА Сергія Тюріна.

На жаль, у результаті проведення рятувальних робіт знайдено ще одного загиблого", - написав Симчишин.

Як відомо станом на зараз, внаслідок вчорашньої ракетної атаки росіян загинуло троє людей, ще двоє отримали поранення. 

Глава Хмельницької ОВА Сергій розповів, що до сьогоднішнього ранку 5:42 години тривав пошук третього загиблого. Це чоловік 1955 року народження.

Наразі розбір конструкцій об'єкта та ліквідація наслідків ракетного удару завершена.

Обстріл Хмельницької області 8 січня

Зранку 8 січня в Україні було оголошено повітряну тривогу. Повітряні сили повідомили про злет Міг-31К. Вибухи пролунали у Дніпрі, Харкові, Запоріжжі, на Хмельниччині працювала ППО.

Пізніше стало відомо, що росіяни вдарили по об’єктах інфраструктури Хмельницької області. Раніше повідомлялося, що наслідок атаки загинули двоє людей.

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