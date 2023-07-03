У Хмельницькій області співробітники ТЦК вдерлися до приватного будинку: реакція військкомату

Хмельницький обласний територіальний центр комплектування проведе перевірку своїх співробітників, які вдерлися до приватного будинку одного з місцевих мешканців.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Хмельницького обласного ТЦК.
"У мережі Інтернет поширюється інформація про можливі протиправні дії з боку одного з військовослужбовців відділу Хмельницького районного ТЦК та СП! У даному випадку призначено службову перевірку за результатами якої буде прийнято справедливе рішення, про що буде повідомлено додатково", - сказано в повідомленні.
При цьому в ТЦК наголосили, що засуджують фізичне насильство будь-якого роду. Там пообіцяли в найкоротші терміни встановити подробиці та ухвалити всі необхідні рішення.
Нагадаємо, вчора у мережі почали розповсюджувати відео, на якому співробітники Хмельницького обласного ТЦК та СП вдерлися до будинку жителя міста Деражня, намагаючись вручити йому повістку.
Така ситуація переросла у скандал - працівники ТЦК почали погрожувати "зламати ногу" чоловікові.
Раніше РБК-Україна роз'яснювало, за яких умов українцям можуть вручати повістки на роботі.
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