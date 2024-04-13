У Хмельницькій області спалахнув скандал з "побиттям" активістки в ТЦК: що сталося насправді

У Хмельницькій області стався скандал з "побиттям" активістки в одному із військкоматів. У ТЦК розповіли, що насправді відбулося.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ОК "Захід" .

"У Дунаївцях Хмельницької області представниця громадської організації "Доста Україна" вчинила провокацію в приміщенні ТЦК шляхом справляння фізіологічних потреб, відмовлялась покинути приміщення та не реагувала на вимоги поліцейських", - йдеться у повідомленні.

На сторінці цієї громадської організації у Facebook, як кажуть військові, цю подію висвітлено як побиття активістки військовослужбовцями ТЦК.

"У лікарні "потерпіла" відмовилась від проходження медогляду та госпіталізації. Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом хуліганства", - зазначили в ОК "Захід".

Не перший скандал

Нагадаємо, що такі скандали відбуваються не вперше. Так, на початку квітня начальник одного з територіальних центрів комплектування Рівненської області, який нещодавно потрапив скандал з прихованою зйомкою, написав рапорт про переведення в бойову частину.

Крім того, в Чернівецькій області затримано двох чоловіків, які напали на працівників військкомату на блокпоста "Горлеча". Спочатку вона наїхали на них машиною, а потім побили сокирами. Їм загрожує до 7 років ув'язнення.