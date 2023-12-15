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У Хмельницькій області працює ППО

П'ятниця 15 грудня 2023 00:44
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У Хмельницькій області працює ППО Фото: у Хмельницькій області працює ППО (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

У Хмельницькій області працюють українські сили протиповітряної оборони сьогодні вночі, 15 грудня.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Facebook заступника голови Хмельницької ОВА Сергія Тюріна.

Повідомляється, що підрозділи ППО ведуть роботу у Шепетівському районі Хмельницької області.

"Шепетівський район. Працюють сили ППО. Залишайтеся в укриттях", - йдеться у повідомленні Тюріна.

Раніше у Повітряних силах ЗСУ повідомили, що ударні безпілотники типу "Шахед" помічені у Вінницькій та Хмельницькій областях, і вони летять курсом на Старокостянтинів.

Ракетна атака росіян 14 грудня

Нагадаємо, вчора, 14 грудня, по всій Україні кілька разів оголошували масштабну тривогу через злети літаків МіГ-31К, які можуть нести ракети "Кінджал".

Окупанти застосували такі ракети для ударів по Україні - під час тривоги вибухи лунали на Київщині та Хмельницькій області.

Пізніше стало відомо, що у Київській області збили повітряну ціль, а у Хмельницькій області - були прильоти.

Детальніше про те, чому агресор б'є по Старокостянтинову, що там зараз і що, можливо, буде в майбутньому, - в матеріалі РБК-Україна.

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