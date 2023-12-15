У Хмельницькій області працює ППО
У Хмельницькій області працюють українські сили протиповітряної оборони сьогодні вночі, 15 грудня.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Facebook заступника голови Хмельницької ОВА Сергія Тюріна.
Повідомляється, що підрозділи ППО ведуть роботу у Шепетівському районі Хмельницької області.
"Шепетівський район. Працюють сили ППО. Залишайтеся в укриттях", - йдеться у повідомленні Тюріна.
Раніше у Повітряних силах ЗСУ повідомили, що ударні безпілотники типу "Шахед" помічені у Вінницькій та Хмельницькій областях, і вони летять курсом на Старокостянтинів.
Ракетна атака росіян 14 грудня
Нагадаємо, вчора, 14 грудня, по всій Україні кілька разів оголошували масштабну тривогу через злети літаків МіГ-31К, які можуть нести ракети "Кінджал".
Окупанти застосували такі ракети для ударів по Україні - під час тривоги вибухи лунали на Київщині та Хмельницькій області.
Пізніше стало відомо, що у Київській області збили повітряну ціль, а у Хмельницькій області - були прильоти.
Детальніше про те, чому агресор б'є по Старокостянтинову, що там зараз і що, можливо, буде в майбутньому, - в матеріалі РБК-Україна.
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