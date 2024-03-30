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У Хмельницькій області група жінок напала на співробітників ТЦК і пошкодила авто

Фото: у Хмельницькій області група жінок напала на військових ТЦК (facebook com OOTCKSP)
Автор: Наталія Юрченко

У Хмельницькій області стався скандал за участі військових ТЦК. Група жінок напала на представників військкомату.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Хмельницького обласного ТЦК та СП.

Як зазначає ТЦК, під час проведення оповіщення на військовослужбовців Шепетівського районного ТЦК було скоєно напад групою місцевих мешканок. Внаслідок інциденту пошкоджено службовий автомобіль.

На місце події було викликано представників поліції.

"Переконані, що правоохоронні органи повно та всебічно проведуть розслідування та нададуть об’єктивну правову оцінку діям вказаних осіб. Нагадуємо, що за перешкоджанню проведення заходів з мобілізації передбачено кримінальну відповідальність", - йдеться у повідомленні.

 

Скандали з ТЦК

Нагадаємо, 6 лютого у мережі з’явилося відео, на якому видно, як натовп оточив автомобіль та намагається побити жінку, що сидить за кермом. Інцидент стався у селі Космач Івано-Франківської області. Пізніше постраждала жінка повідомила, що дорогу перекрили місцеві жительки, які вважали, що вона нібито є "навідницею" ТЦК.

Також нещодавно у Закарпатській області чоловік спробував вчинити самогубство на території ТЦК, ініціювали перевірку.

Крім того, спалахнув скандал за участі начальника ТЦК у Рівненській області. У мережі з'явилися кадри, зняті під час таємного відеоспостереження у службовому приміщенні.

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Хмельницька областьТЦКМобілізація в Україні