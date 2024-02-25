У Хмельницькій області чути вибухи
Ілюстративне фото: на Хмельниччині чути вибухи (GettyImages)
У Хмельницькій області вночі 25 лютого пролунали вибухи.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал "Суспільного".
Повітряні сили повідомляли про групу "Шахедів" у напрямку Хмельницького.
На даний момент у регіоні оголошено повітряну тривогу.
Фото: карта повітряних тривог (alerts.in.ua)
Вибухи у Хмельницькій області
Вранці 15 лютого росіяни завдали ракетного удару по Хмельницькій області. У результаті постраждали.
До речі, у середині січня мешканці Хмельницької області також чули вибухи. Українські захисники повідомляли про атаку дронів.
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