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У Хмельницькій області чути вибухи

Неділя 25 лютого 2024 05:17
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У Хмельницькій області чути вибухи Ілюстративне фото: на Хмельниччині чути вибухи (GettyImages)
Автор: Владислав Прийменко

У Хмельницькій області вночі 25 лютого пролунали вибухи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал "Суспільного".

Повітряні сили повідомляли про групу "Шахедів" у напрямку Хмельницького.

На даний момент у регіоні оголошено повітряну тривогу.

У Хмельницькій області чути вибухиФото: карта повітряних тривог (alerts.in.ua)

Вибухи у Хмельницькій області

Вранці 15 лютого росіяни завдали ракетного удару по Хмельницькій області. У результаті постраждали.

До речі, у середині січня мешканці Хмельницької області також чули вибухи. Українські захисники повідомляли про атаку дронів.

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Хмельницька область
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