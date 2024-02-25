У Хмельницькій області чути вибухи

У Хмельницькій області вночі 25 лютого пролунали вибухи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал "Суспільного".

Повітряні сили повідомляли про групу "Шахедів" у напрямку Хмельницького. На даний момент у регіоні оголошено повітряну тривогу. Фото: карта повітряних тривог (alerts.in.ua) Вибухи у Хмельницькій області Вранці 15 лютого росіяни завдали ракетного удару по Хмельницькій області. У результаті постраждали. До речі, у середині січня мешканці Хмельницької області також чули вибухи. Українські захисники повідомляли про атаку дронів.