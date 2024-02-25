В Хмельницкой области слышны взрывы
Иллюстративное фото: в Хмельницкой области слышны взрывы (GettyImages)
В Хмельницкой области ночью 25 февраля прозвучали взрывы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал "Суспильного".
Воздушные силы сообщали об группе "Шахедов" в направлении Хмельницкого.
В данный момент в регионе объявлена воздушная тревога.
Фото: карта воздушных тревог (alerts.in.ua)
Взрывы в Хмельницкой области
Утром 15 февраля россияне нанесли ракетный удар по Хмельницкой области. В результате есть пострадавшие.
К слову, в середине января, жители Хмельницкой области также слышали взрывы. Украинские защитники сообщали об атаке дронов.
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