В Хмельницкой области слышны взрывы

В Хмельницкой области ночью 25 февраля прозвучали взрывы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал "Суспильного".

Воздушные силы сообщали об группе "Шахедов" в направлении Хмельницкого. В данный момент в регионе объявлена воздушная тревога. Фото: карта воздушных тревог (alerts.in.ua) Взрывы в Хмельницкой области Утром 15 февраля россияне нанесли ракетный удар по Хмельницкой области. В результате есть пострадавшие. К слову, в середине января, жители Хмельницкой области также слышали взрывы. Украинские защитники сообщали об атаке дронов.