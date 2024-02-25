ua en ru
Вс, 25 февраля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Хмельницкой области слышны взрывы

Воскресенье 25 февраля 2024 05:17
UA EN RU
В Хмельницкой области слышны взрывы Иллюстративное фото: в Хмельницкой области слышны взрывы (GettyImages)
Автор: Владислав Прийменко

В Хмельницкой области ночью 25 февраля прозвучали взрывы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал "Суспильного".

Воздушные силы сообщали об группе "Шахедов" в направлении Хмельницкого.

В данный момент в регионе объявлена воздушная тревога.

В Хмельницкой области слышны взрывыФото: карта воздушных тревог (alerts.in.ua)

Взрывы в Хмельницкой области

Утром 15 февраля россияне нанесли ракетный удар по Хмельницкой области. В результате есть пострадавшие.

К слову, в середине января, жители Хмельницкой области также слышали взрывы. Украинские защитники сообщали об атаке дронов.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Хмельницкая область
NEWS
Запад должен быть смелее в вопросе конфискации российских активов, - премьер Британии
Запад должен быть смелее в вопросе конфискации российских активов, - премьер Британии
DAILY
Блокада границы с Польшей: как Киев и Варшава планируют остановить протесты фермеров
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Блокада границы с Польшей: как Киев и Варшава планируют остановить протесты фермеров