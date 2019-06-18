Под Хмельницким автобус с туристами врезался в грузовик, есть погибший

В Хмельницкой области столкнулись туристический автобус и грузовик, в результате чего погиб человек и трое пострадали. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу полиции области.

Авария произошла возле пгт. Войтовцы Волочиского района Хмельницкой области.

"По предварительным данным, 58-летний львовянин, управляя автобусом международного сообщения "Неаполь-Херсон", допустил столкновение с автомобилем-тягачом "Ивеко" с прицепом, который двигался в попутном направлении. Автобус ударился в заднюю часть прицепа, в результате чего съехал в кювет, где столкнулся с деревом", - говорится в сообщении.

В результате аварии погиб 31-летний житель Львовской области. Еще три женщины получили телесные повреждения и находятся в больнице. Всего в автобусе находилось 26 пассажиров. Водитель автобуса задержан.

"По данному факту следственное управление ГУНП в Хмельницкой области открыло уголовное производство по ч.2 статьи 286 Уголовного кодекса Украины "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которой управляют транспортными средствами", - говорится в сообщении.

Напомним, вчера во время дорожно-транспортного происшествия (ДТП) в Херсонской области водитель въехал в канал, в результате чего погибли 3 человека.