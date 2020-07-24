В "Хмельницкгазе" рассказали, как изменилась плата за доставку с 1 июля

С 1 июля вступил в силу второй этап пересмотра тарифов на доставку газа до экономически обоснованного уровня. Стоимость распределения газа для жителей Хмельницкой области теперь составляет 1,104 гривен с НДС за 1 куб. м, вместо анонсированного НКРЭКУ 1,20 гривен.

Об этом сообщает пресс-служба АО "Хмельницкгаз".

"В конце 2019 года, впервые за последние годы, НКРЭКУ утвердила двухэтапный пересмотр тарифа на распределение: с 1 января и 1 июля 2020 года. Это было сделано с целью уменьшения финансовой нагрузки на потребителей газа в зимний период. Сейчас, чтобы опровергнуть фейки о возросших цифрах в платежках потребителей за доставку газа с 1 июля, проанализируем платежки потребителей по каждой из категорий потребления природного газа в Хмельницкой области", - говорится в сообщении.

Домохозяйства с газовой плитой

Первый вид потребления - квартиры, где газ используется только для приготовления пищи. В течение первого полугодия домохозяйство платило ежемесячно за доставку - 9,86 гривен, а с 1 июля - 10,42 гривен. Разница - 0,56 гривен в месяц.

Домохозяйства с плитой и колонкой

Второй вид потребления - квартиры с плитой и колонкой (проточным водонагревателем). В течение первого полугодия домохозяйство платило ежемесячно за доставку - 23,06 гривен. С 1 июля - 24,39 гривен. Разница - 1,33 гривен в месяц.

Домохозяйства с автономным отоплением

Третий вид домохозяйств - домохозяйства с автономным отоплением. Если в первом полугодии домохозяйство платило ежемесячно за доставку - 90,08 гривен, то с 1 июля - 95,25 гривен. Разница - 5,17 гривен в месяц.

"Сейчас АО "Хмельницкгаз" обращается с большой просьбой к потребителям вовремя рассчитываться за доставку газа, чтобы данные средства реализовывать на проведение капитальных ремонтов и замену газопроводов. Ведь средства из тарифа на распределение газа являются главным источником функционирования газораспределительной компании и поддержания в надлежащем техническом состоянии газораспределительной системы области протяженностью около 18 тыс. км. Однако, на 1 июля долги потребителей Хмельницкой за распределение газа составляют более 22 млн гривен", - говорится в сообщении.