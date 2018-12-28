"Хмельницкгаз": заниженные нормы потребления газа отменены

Иллюстративное фото (kmu.gov.ua)

Новые нормы будут стимулировать потребителей устанавливать счетчики и экономно использовать газ

Решением Верховного суда Украины с 1 ноября изменены нормы потребления газа для потребителей ПАО "Хмельницкгаз", у которых не установлены газовые счетчики. Следовательно, нововведения будут действовать лишь для 3% (13,5 тыс.) потребителей газа Хмельницкой области, ведь 97% клиентов (394,5 тыс.) обеспечены учетными устройствами. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Установленные новые нормы отражают объективный учет потребленного газа, поэтому, соответственно, будут стимулировать потребителей устанавливать счетчики и экономно использовать газ. Так, по оценке Ассоциации газового рынка Украины, общая экономия газа от внедрения новых объективных норм составит более 380 млн куб. м газа в год.

"27 ноября 2018 года Верховный суд отменил действие норм потребления газа без счетчиков, которые были утверждены постановлениями КМУ №203, 204 и 609, поскольку данные постановления признаны противоправными и недействительными с момента их принятия из-за нарушения регламента при утверждении, а также отсутствия каких-либо обоснований и расчетов. Поэтому с ноября 2018 года ежемесячные объемы потребления газа для клиентов ПАО "Хмельницкгаза" без счетчиков рассчитываются с учетом изменившихся норм. Однако, вопрос перерасчета потребленного газа за прошлые периоды с применением заниженных норм, признаны недействительными, требует урегулирования со стороны Кабинета министров, с учетом возникшей задолженности за потребленный, но не выставлен к оплате потребителям газ", - говорится в сообщении.

В настоящее время, данные научно-статистического исследования потребления газа вместе с фактическими данными указывают на то, что нормы, которые действовали до 1 ноября 2018 года, были почти в 3 раза ниже реального потребления. К примеру:

Категория потребления газа Фактическое потребление по данным домовых счетчиков Нормы, признанные судом незаконными Действующие нормы с ноября 2018 г. Исследования ПЕРВОЕ Анализ Укрнииинжпроект газовая Плита с ЦГВ 9,31 3,3 9,8 5,84 6,9 газовая Плита без ЦГВ 14,80 5,4 18,3 - 11,3

Также в пресс-службе отметили, что эксперты USAID в рамках проекта "Реформа городского теплоснабжения в Украине" использовали данные по 55 тыс домохозяйствах. Последний комплексный анализ объемов потребления газа было проведено Научно-исследовательским институтом по газоснабжению, теплоснабжению и благоустройству городов и сел Украины (Укрнииинжпроект) в 2018 году. Его результаты показали, что в зависимости от газовых приборов, что используются, потребителям необходимо в 2,5-3 раза больше газа, чем предусмотрено нормами.

"Как видим, справедливо отмененные нормы, искажали реальное использование дорогостоящего энергоносителя и привели к безоплатному потреблению газа, - отмечает коммерческий директор ПАО "Хмельницкгаз" Александр Надольный. – Вместе с тем, до недавнего времени действующие нормы также дискриминировали потребителей, которые потребляют газ по счетчику и платят за фактически потребленное топливо. Поэтому такая несправедливость привела к умышленному повреждению потребителями более 100 счетчиков газа".

В пресс-службе отметили, что заниженные нормы длительное время были выгодными для потребителей, поэтому они всячески отказывались от бесплатного установления счетчиков. Сейчас по "Хмельницкгаза" зафиксировано около 2,5 тыс. официальных отказов.

До недавнего времени действующие нормы препятствовали выполнению Закона Украины "Об обеспечении коммерческого учета природного газа", которым предусмотрено 100% учет и обеспечение приборами учета до 01.01.2021 года. Поэтому дальнейшее использование необоснованных норм привело бы новых отказов потребителей устанавливать счетчики, а также невозможностью реализации Закона Украины "О коммерческом учете природного газа" в части 100% обеспечения потребителей счетчиками газа и полного учета голубого топлива.