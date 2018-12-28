"Хмельницькгаз": занижені норми споживання газу скасовані

Ілюстративне фото (kmu.gov.ua)

Нові норми стимулюватимуть споживачів встановлювати лічильники та економніше використовувати газ

Рішенням Верховного суду України з 1 листопада змінено норми споживання газу для споживачів ПАТ "Хмельницькгаз", у яких не встановлені газові лічильники. Відтак, нововведення діятимуть лише для 3% (13,5 тис.) споживачів газу Хмельницької області, адже 97% клієнтів (394,5 тис.) забезпечені обліковими пристроями. Про це повідомляє прес-служба компанії.

Встановлені нові норми відображають об'єктивний облік спожитого газу, тому, відповідно, стимулюватимуть споживачів встановлювати лічильники та економніше використовувати газ. Так, за оцінкою Асоціації газового ринку України, загальна економія газу від запровадження нових об’єктивних норм складе понад 380 млн куб. м газу на рік.

"27 листопада 2018 року Верховний суд скасував дію норм споживання газу без лічильників, які були затверджені постановами КМУ №203, 204 і 609, оскільки дані постанови визнані протиправними та нечинними з моменту їх прийняття через порушення регламенту при затвердженні, а також відсутності будь-яких обґрунтувань і розрахунків. Тому з листопада 2018 року щомісячні обсяги споживання газу для клієнтів ПАТ "Хмельницькгазу" без лічильників розраховуються з урахуванням змінених норм. Однак, питання перерахунку спожитого газу за минулі періоди із застосуванням занижених норм, що визнані недійсними, вимагає врегулювання з боку Кабінету міністрів, з урахуванням виниклої заборгованості за спожитий, але не виставлений до сплати споживачам газ", - йдеться у повідомленні.

Наразі, дані науково-статистичного дослідження споживання газу разом з фактичними даними вказують на те, що норми, які діяли до 1 листопада 2018 року, були майже в 3 рази нижче реального споживання. До прикладу:

Категорія споживання газу Фактичне споживання за даними будинкових лічильників Норми, визнані судом незаконними Діючі норми з листопада 2018 р. Дослідження USAID Аналіз УкрНДІінжпроект Плита газова з ЦГВ 9,31 3,3 9,8 5,84 6,9 Плита газова без ЦГВ 14,80 5,4 18,3 - 11,3

Також у прес-службі зазначили, що експерти USAID в рамках проекту "Реформа міського теплопостачання в Україні" використовували дані по 55 тис. домогосподарствах. Останній комплексний аналіз обсягів споживання газу було проведено Науково-дослідним інститутом по газопостачанню, теплопостачанню та благоустрою міст і сіл України (УкрНДІінжпроект) в 2018 році. Його результати показали, що в залежності від газових приладів, що використовуються, споживачам необхідно в 2,5-3 рази більше газу, ніж передбачено нормами.

"Як бачимо, справедливо скасовані норми, спотворювали реальне використання дороговартісного енергоносія та призвели до безоплатного споживання газу, - зазначає комерційний директор ПАТ "Хмельницькгаз" Олександр Надольний. – Водночас, донедавна діючі норми також дискримінували споживачів, які споживають газ за лічильником та сплачують за фактично спожите паливо. Тож така несправедливість призвела до навмисного пошкодження споживачами більше 100 лічильників газу".

У прес-службі зауважили, що занижені норми тривалий час були вигідними для споживачів, тому вони всіляко відмовлялися від безкоштовного встановлення лічильників. Наразі по "Хмельницькгазу" зафіксовано біля 2,5 тис. офіційних відмов.

Також донедавна діючі норми перешкоджали виконанню Закону України "Про забезпечення комерційного обліку природного газу", яким передбачено 100% облік та забезпечення приладами обліку до 01.01.2021 року. Тож подальше використання необґрунтованих норм призвело б нових відмов споживачів встановлювати лічильники, а також неможливістю реалізації Закону України "Про комерційний облік природного газу" в частині 100% забезпечення споживачів лічильниками газу та повного обліку блакитного палива.