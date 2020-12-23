"Хмельницкгаз" заменил более 16 км газопроводов

За 11 месяцев АО "Хмельницкгаз" заменило 16,5 км изношенных стальных подземных газопроводов на полиэтиленовые, а также установило 97 отключающих устройств и 30 современных шкафных газорегуляторных пунктов. Системные меры модернизации обеспечат круглосуточное стабильное регулирование давления газа и бесперебойную его доставку более 400 тысячам потребителей.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

"В этом году специалисты АО "Хмельницкгаз" уделили особое внимание модернизации газораспределительной системы в Дунаевецком, Каменец-Подольском, Городокском районах и городе Хмельницком, где заменены отключающие устройства на современные для возможности проведения ремонтных работ без прекращения подачи газа", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что капитально отремонтированы и установлены 24 мощных станции катодной защиты, а также произведена замена изношенных 30-ти газорегулирующих пунктов на современные шкафные производства RGC Production. Данное оборудование надежно регулирует и поддерживает стабильное давление природного газа в распределительных сетях.

"Хмельницкгаз" приложил максимальные усилия и приготовил газораспределительную систему области к отопительному периоду и круглосуточно обеспечивает стабильную доставку газа потребителям, - информирует технический директор компании Дмитрий Дидыч. – Ведь газораспределительные сети находятся в изношенном состоянии, а почти 38% газопроводов уже старше 40 лет".

По словам пресс-службы, средства, которые потребители платят за распределение газа, инвестируются в круглосуточное функционирование аварийной службы 104, а также модернизацию, ремонт и поддержание в надлежащем техническом состоянии более 17 тысяч км газораспределительной системы Хмельницкой области.

В то же время, чтобы не подвергать опасности потребителей в период пандемии, газораспределительная компания предлагает свои современные доступные онлайн-сервисы для осуществления оплаты счетов за доставку из дома со своих гаджетов.

"Напомним, что даже в действующий период карантина, АО "Хмельницкгаз", как предприятие критической инфраструктуры, ни на минуту не прекращает доставлять природный газ более 400 тысяч подолян. Поэтому, чтобы гарантировать дальнейшее бесперебойное и безопасное распределение, газораспределительная компания обращается с большой просьбой своевременной и полной оплаты предоставленных услуг до 20 числа месяца или при финансовой возможности", - говорится в сообщении.