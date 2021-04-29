"Хмельницкгаз" выполнил 200 реконструкций по заявлениям клиентов

В прошлом году услугу реконструкции в 104 Клиентских просторах заказали 900 клиентов. Реконструкция предусматривает комплекс работ по изменению месторасположения газового оборудования: счетчика, котла, колонки, плиты или их замены. А также, в случае необходимости - и реконструкцию самого газопровода.

"Замечу, что весь комплекс работ по реконструкции может выполнять только газораспределительная компания, поскольку это - газоопасные работы, - информирует директор по капитальному строительству АО "Хмельницкгаз" Валерий Лужанинов. - Кроме того, в отличие от других компаний, только АО "Хмельницкгаз ", согласно действующему законодательству, может осуществить прекращение газоснабжения и пуск газа. Мы реализуем весь комплекс работ: от изготовления проекта до приемки в эксплуатацию и пуска газа на объект. Это удобно, а также значительно экономит средства и время клиента".

Чтобы провести реконструкцию системы газоснабжения, клиенту необходимо обратиться в 104.ua Клиентское пространства по месту жительства.

"Написать заявление своему персональному менеджеру и предоставить необходимый пакет документов. Персональный менеджер будет сопровождать клиента во время выполнения работ, а также поможет подобрать энергоэффективное оборудование, необходимой мощности. Клиент имеет возможность на месте приобрести также газовое оборудование, в том числе современный сигнализатор газа и смарт-модем для автоматического снятия данных счетчика", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что потребители природного газа должны осуществлять замену газового оборудования исключительно с помощью лицензированных специалистов, ведь самовольное вмешательство в систему газоснабжения запрещено законом и угрожает здоровью и жизни не только владельца, но и окружающих.