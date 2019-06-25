"Хмельницкгаз" ввел дополнительные сервисы для передачи данных счетчика

Иллюстративное фото (vl.104.ua)

Клиенты имеют право широкого выбора дистанционного общения со своей газовой компанией

АО "Хмельницкгаз" расширяет перечень удобных сервисов для клиентов компании. Теперь они могут узнать всю информацию о потреблении газа в мобильных приложениях или в мессенджере viber. Об этом сообщает пресс-служба компании.

"Для удобства и контроля использования природного газа, АО "Хмельницкгаз" ввел еще несколько дистанционных способов для ежемесячной передачи данных. К уже действующим около десятка онлайн-сервисов, добавилось еще три новых: чат-бот в Viber 7104ua и мобильные приложения 104 Mobile, 104 Mobile Light. Поэтому пользователи газа Хмельницкой области имеют уже 11 каналов передачи данных и могут в постоянном доступе контролировать использование энергоносителя", - говорится в сообщении.

По словам пресс-службы, паблик-аккаунт 7104ua в Viber, мобильное приложение для смартфонов 104 Mobile и мобильное приложение к iPhone 104 Mobile Light разработаны таким образом, чтобы потребитель имел возможность пользоваться сразу пятью лицевыми счетами, без осложнений с дополнительными регистрациями. Поэтому в пункте меню "Показания" потребитель может без сложностей передать показания счетчика газа. Это удобно, когда клиент АО "Хмельницкгаз" имеет более одного лицевого счета или помогает в газовых вопросом своим родным.

"Потребители газа Хмельницкой области являются активными пользователями онлайн-сервисов, ведь это требует минимум времени и дает возможность контролировать использование газа за несколькими потребителями одновременно, - информирует руководитель клиентского сервиса АО "Хмельницкгаз" Юлия Стрелец. – Поэтому всего за месяц функционирования, данными сервисами уже воспользовалось около 40 тыс. подолян".

В настоящее время АО "Хмельницкгаз" ввел функционирования данных сервисов, принимая во внимание многочисленные просьбы потребителей о возможности отслеживать и заносить данные счетчика по нескольким счетам. Поэтому клиенты имеют право широкого выбора дистанционного общения со своей газовой компанией.

"Для работы с чат-ботом 7104ua необходимо быть подписанным на паблик аккаунт. Для этого, после открытия профиля Viber-бота на своем мобильном устройстве надо нажать на кнопку Сообщение и получить автоматическую подписку. В пункте меню Показания - передавать показания счетчика газа. Мобильное приложение 104 Mobile можно загрузить на свой мобильный по ссылке Google Play Для входа в аккаунт, использовать логин и пароль для личного кабинета на сайте 104.ua или зарегистрироваться через приложение. Для пользователей iPhone новое мобильное приложение 104 Mobile Light даст возможность быстро и удобно передать показания счетчика. Скачать 104 Mobile Light на свой телефон с необходимо из AppStore", - говорится в сообщении пресс-службы.