"Хмельницькгаз" запровадив додаткові сервіси для передачі даних лічильника

Ілюстративне фото (vl.104.ua)

Клієнти мають право широкого вибору дистанційного спілкування зі своєю газовою компанією

АТ "Хмельницькгаз" розширює перелік зручних сервісів для клієнтів компанії. Тепер вони можуть дізнатись всю інформацію про споживання газу в мобільних додатках або у месенджері viber. Про це повідомляє прес-служба компанії.

"Для зручності і контролю використання природного газу, АТ "Хмельницькгаз" ввів ще кілька дистанційних способів для щомісячної передачі даних. До вже діючих близько десятка онлайн-сервісів, додалося ще три нових: чат-бот у Viber 7104ua та мобільні додатки 104 Mobile, 104 Mobile Light. Тож користувачі газу Хмельницької області мають уже 11 каналів передачі даних та можуть у постійному доступі контролювати використання енергоносія", - йдеться у повідомленні.

За словами прес-служби, паблік-акаунт 7104ua у Viber, мобільний додаток для смартфонів 104 Mobile та мобільний додаток до iPhone 104 Mobile Light розроблені таким чином, аби споживач мав змогу користуватись одразу п’ятьма особовими рахунками, без ускладнень з додатковими реєстраціями. Тому у пункті меню "Показання" споживач може без складнощів передати показання лічильника газу. Це зручно, коли клієнт АТ "Хмельницькгаз" має більше одного особового рахунку або допомагає в газових питанням своїм рідним.

"Споживачі газу Хмельницької області є активними користувачами онлайн-сервісів, адже це потребує мінімум часу та дає можливість контролювати використання газу за кількома споживачами одночасно, - інформує керівник клієнтського сервісу АТ "Хмельницькгаз" Юлія Стрілець. – Тож лише за місяць функціонування, даними сервісами уже скористалося біля 40 тис. подолян".

Наразі АТ "Хмельницькгаз" запровадив функціонування даних сервісів, беручи до уваги численні прохання споживачів про можливість відслідковувати та заносити дані лічильника за кількома рахунками. Тож клієнти мають право широкого вибору дистанційного спілкування зі своєю газовою компанією.

"Для роботи з чат-ботом 7104ua необхідно бути підписаним на паблік акаунт. Для цього, після відкриття профілю Viber-бота на своєму мобільному пристрої треба натиснути на кнопку Повідомлення і отримати автоматичну підписку. В пункті меню Показання -передавати показання лічильника газу. Мобільний додаток 104 Mobile можна завантажити на свій мобільний за посиланням Google Play Для входу в акаунт, використовувати логін і пароль для особистого кабінету на сайті 104.ua або зареєструватись через додаток. Для користувачів iPhone новий мобільний додаток 104 Mobile Light дасть можливість також швидко та зручно передати показання лічильника. Завантажити 104 Mobile Light на свій телефон з необхідно з AppStore", - йдеться у повідомленні прес-служби.