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"Хмельницкгаз" установил 21 ШГРП производства RGC Production

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Хмельницкий, Вторник 03 августа 2021 18:53
"Хмельницкгаз" установил 21 ШГРП производства RGC Production Данные работы финансируются из тарифа на распределение газа (facebook.com/104.UA)
Автор: Мария Тарарыева

В первом полугодии 2021 года "Хмельницкгаз" установил 21 новый газорегуляторный пункт шкафного типа (ШГРП). Современное инновационное оборудование Львовского завода-изготовителя RGC Production было установлено на замену замортизированных изношенным пунктов, исчерпавших срок эксплуатации с 1956 года.

Об этом сообщает пресс-служба "Хмельницкгаза".

В соответствии с Планом развития газораспределительной компании, больше всего ШГРП заменено в городах Хмельницком, Каменце-Подольском, а также Старосинявском, Полонском и Городокском районах, которые были газифицированы в 60-х годах ХХ века. Новые ШГРП позволят осуществлять бесперебойную и безопасную доставку голубого топлива около 30 тысячам клиентов компании.

"За полтора года для модернизации изношенной газораспределительной системы области установлено 103 новых современных ШГРП RGC Production, - отметил технический директор АО "Хмельницкгаз" Дмитрий Дидыч. - В планах - до конца года смонтировать еще 85 объектов, чтобы потребители не ощущали перебоев с доставкой голубого топлива".

По словам пресс-службы, стоимость оборудования с проведением комплекса монтажных работ составляет около 5 млн гривен. Согласно действующему законодательству, данные работы финансируются из тарифа на распределение газа. Поэтому своевременная оплата потребителями услуг доставки газа обеспечивает своевременное проведение редизайна газовых сетей.

"ШГРП RGC Production имеют многоступенчатую защиту, минимизируют утечки газа и аварийные ситуации, а также доступны и удобные в обслуживании. Кроме того, обеспечивают корректную и безопасную работу газовых приборов, рассчитанных на потребление природного газа низкого давления. Фильтры шкафных газорегуляторных пунктов очищают голубое топливо перед подачей энергоносителя потребителям", - говорится в сообщении.

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