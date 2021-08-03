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"Хмельницькгаз" встановив 21 ШГРП виробництва RGC Production

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Хмельницький, Вівторок 03 серпня 2021 18:53
"Хмельницькгаз" встановив 21 ШГРП виробництва RGC Production Дані роботи фінансуються з тарифу на розподіл газу (facebook.com/104.UA)
Автор: Марія Тарариєва

У першому півріччі 2021 року "Хмельницькгаз" встановив 21 новий газорегуляторний пункт шафового типу (ШГРП). Сучасне інноваційне обладнання Львівського заводу-виготовлювача RGC Production було встановлено на заміну замортизованим зношеним пунктам, що вичерпали термін експлуатації з 1956 року.

Про це повідомляє прес-служба "Хмельницькгазу".

Відповідно до Плану розвитку газорозподільної компанії, найбільше ШГРП замінено у містах Хмельницькому, Кам'янці-Подільському, а також Старосинявському, Полонському та Городоцькому районах, які були газифіковані у 60-х роках ХХ століття. Нові ШГРП дозволять здійснювати безперебійну і безпечну доставку блакитного палива близько 30 тисячам клієнтів компанії.

"За півтора роки для модернізації зношеної газорозподільної системи області встановлено 103 нових сучасних ШГРП RGC Production, - зазначив технічний директор АТ "Хмельницькгаз" Дмитро Дідич. - У планах - до кінця року змонтувати ще 85 об'єктів, щоб споживачі не відчували перебоїв з доставкою блакитного палива".

За словами прес-служби, вартість обладнання з проведенням комплексу монтажних робіт становить близько 5 млн гривень. Згідно з чинним законодавством, дані роботи фінансуються з тарифу на розподіл газу. Тому своєчасна оплата споживачами послуг доставки газу забезпечує своєчасне проведення редизайну газових мереж.

"ШГРП RGC Production мають багатоступінчастий захист, мінімізують витоку газу і аварійні ситуації, а також доступні і зручні в обслуговуванні. Крім того, забезпечують коректну і безпечну роботу газових приладів, розрахованих на споживання природного газу низького тиску. Фільтри шафових газорегуляторних пунктів очищають блакитне паливо перед подачею енергоносія споживачам", - йдеться в повідомленні.

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Хмельницький Газ
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