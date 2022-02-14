"Хмельницкгаз" уплатил 208 млн гривен налогов в бюджеты всех уровней

За 2021 год газораспределительная компания АО "Хмельницкгаз" уплатила около 208 млн гривен налогов и вошла в категорию крупных налогоплательщиков Украины. В целом компании, работающие под брендом РГК, уплатили в прошлом году в бюджеты всех уровней 4,3 млрд гривен.

В компании отметили, что "Хмельницкгаз" по итогам прошлого года вошел в "ТОП-10" крупнейших налогоплательщиков Хмельницкой области. За предыдущий год газораспределительной компанией уплачено 140,4 млн гривен в государственный и 67,3 млн гривен в местные бюджеты. По словам пресс-службы, это "является существенным вкладом как в становление и развитие местных общин, так и экономический рост региона".

"Мы всегда действуем прозрачно в вопросах оплаты труда и уплаты налогов, заботясь о сотрудниках и развитии области, – отметил председатель правления АО "Хмельницкгаз" Михаил Юрченко. – Сейчас, в этом году, в партнерстве именно с местными общинами, ведем ряд долгосрочных проектов по внедрению образовательных, социальных и экологических инициатив в рамках политики устойчивого развития".

Также в пресс-службе отметили, что по инициативе РГК в 2022 году АО "Хмельницкгаз" реализует проекты ESG, которые будут способствовать развитию Хмельницкой области. Среди них – поддержка детских домов семейного типа и замена газового оборудования в детских больницах, внедрение образовательных программ для школьников и студентов в РГК "Образовательное пространство", строительство футбольного мини-поля в Хмельницком.

"Для сохранения окружающей среды и ответственного потребления "Хмельницкгаз" в этом году планирует реализовать программу утилизации отходов и уменьшения выбросов парниковых газов. А также популяризировать среди потребителей отказ от бумажных счетов для сохранения окружающей среды", - говорится в сообщении.