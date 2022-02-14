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"Хмельницькгаз" сплатив 208 млн гривень податків до бюджетів усіх рівнів

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Хмельницький, Понеділок 14 лютого 2022 13:13
"Хмельницькгаз" сплатив 208 млн гривень податків до бюджетів усіх рівнів Фото: газовий вентиль (kmu.gov.ua)
Автор: Марія Тарариєва

За 2021 рік газорозподільна компанія АТ "Хмельницькгаз" сплатила близько 208 млн гривень податків і увійшла до категорії великих платників податків України. В цілому компанії, що працюють під брендом РГК, сплатили минулого року до бюджетів усіх рівнів 4,3 млрд гривень.

Про це повідомляє прес-служба "Хмельницькгазу".

У компанії зазначили, що "Хмельницькгаз" за підсумками минулого року увійшов до "ТОП-10" найбільших платників податків Хмельницької області. За попередній рік газорозподільною компанією сплачено 140,4 млн гривень до державного та 67,3 млн гривень до місцевих бюджетів. За словами прес-служби, це "є суттєвим внеском як у становлення і розвиток місцевих громад, так і економічне зростання регіону".

"Ми завжди діємо прозоро в питаннях оплати праці та сплати податків, піклуючись про співробітників і розвиток області, – зазначив голова правління АТ "Хмельницькгаз" Михайло Юрченко. - Зараз, цього року, у партнерстві саме з місцевими громадами, ведемо низку довгострокових проектів із впровадження освітніх, соціальних та екологічних ініціатив у рамках політики сталого розвитку".

Також у прес-службі зазначили, що з ініціативи РГК у 2022 році АТ "Хмельницькгаз" реалізує проекти ESG, які сприятимуть розвитку Хмельниччини. Серед них-підтримка дитячих будинків сімейного типу та заміна газового обладнання в дитячих лікарнях, впровадження освітніх програм для школярів та студентів в РГК "освітній простір", будівництво футбольного міні-поля в Хмельницькому.

"Для збереження навколишнього середовища та відповідального споживання "Хмельницькгаз" цього року планує реалізувати програму утилізації відходів та зменшення викидів парникових газів. А також популяризувати серед споживачів відмову від паперових рахунків для збереження навколишнього середовища", - йдеться в повідомленні.

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Хмельницький Газ
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