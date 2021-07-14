"Хмельницкгаз": техобслуживание внутренних сетей заказали 3 тысячи клиентов

С начала года более 6,5 тысяч домохозяйств Хмельницкой области заключили договора с АО "Хмельницкгаз" на техническое обслуживание. Из них около 3 тысяч заказали техническое обслуживание внутренних сетей по акционной цене - 300 гривен на год.

"Согласно действующему законодательству, ответственность за состояние внутренних сетей и газовое оборудование в помещениях несут их владельцы. Поэтому "Хмельницкгаз" позаботился о безопасности потребителей и предложил единую выгодную стоимость проведения техобслуживания - 300 гривен в год", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что по статистике, более 80% вызовов на аварийную службу "104" поступает из-за неисправности сетей и утечки газа на них.

"Потребители должны самостоятельно позаботиться о своей безопасности и исключительно на добровольных началах заключить договор на техническое обслуживание, - информирует руководитель отдела по техобслуживанию АО "Хмельницкгаз" Сергей Смолинский. - Понимая всю важность комплекса этих работ, мы пошли навстречу потребителям и предложили свои услуги для безопасного использования газа по доступной цене. Ведь с 2015 года в тарифе на распределение не предусмотрены средства на проведение техобслуживания внутренних сетей".

По словам пресс-службы, межотопительный период - самое удобное время для проведения обследования и технического обслуживания внутренних сетей газоснабжения дома. Ведь регулярные технические обслуживания гарантируют исправность и надежность эксплуатации газовой системы.

"Для проведения ТО клиент должен подписать договор с газораспределительной компанией и после обследования внутренних газовых сетей - акт выполненных работ. Оплатить услугу можно сразу на месте через мобильный POS - terminal или в течение 5 рабочих дней в любом банковском отделении на основании бумажного счета", - говорится в сообщении.

Подписав договор на проведение ТО с газораспределительной компанией, потребитель гарантированно получает:

обследование газовой сети на предмет возможных утечек газа от ввода в дом (квартиры) к газовому прибору,

приборный контроль на плотность соединений газопроводов,

обзор наличия и проверку герметичности футляров в местах прокладки через внешние и внутренние конструкции дома,

проверку работоспособности и смазки запорных устройств, установленных на газопроводах,

устранение утечек на муфтовых соединениях.

"АО "Хмельницкгаз" призывает клиентов позаботиться о собственной безопасности и безопасности родных и провести техническое обслуживание внутренних газовых сетей", - говорится в сообщении.