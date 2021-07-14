"Хмельницькгаз": техобслуговування внутрішніх мереж замовили 3 тисячі клієнтів

З початку року понад 6,5 тисяч домогосподарств Хмельницької області уклали договори з АТ "Хмельницькгаз" на технічне обслуговування. З них близько 3 тисяч замовили технічне обслуговування внутрішніх мереж за акційною ціною - 300 гривень на рік.

"Згідно з чинним законодавством, відповідальність за стан внутрішніх мереж і газове обладнання в приміщеннях несуть їх власники. Тому "Хмельницькгаз" подбав про безпеку споживачів і запропонував єдину вигідну вартість проведення техобслуговування - 300 гривень на рік", - йдеться в повідомленні.

У прес-службі зазначили, що за статистикою, більше 80% викликів на аварійну службу "104" надходить через несправність мереж і витоку газу на них.

"Споживачі повинні самостійно подбати про свою безпеку і виключно на добровільних засадах укласти договір на технічне обслуговування, - інформує керівник відділу з техобслуговування АТ "Хмельницькгаз" Сергій Смолінський. - Розуміючи всю важливість комплексу цих робіт, ми пішли назустріч споживачам і запропонували свої послуги для безпечного використання газу за доступною ціною. Адже з 2015 року в тарифі на розподіл не передбачені кошти на проведення техобслуговування внутрішніх мереж".

За словами прес-служби, міжопалювальний період - найзручніший час для проведення обстеження та технічного обслуговування внутрішніх мереж газопостачання будинку. Адже регулярні технічні обслуговування гарантують справність і надійність експлуатації газової системи.

"Для проведення ТО клієнт повинен підписати договір з газорозподільною компанією і після обстеження внутрішніх газових мереж-акт виконаних робіт. Оплатити послугу можна відразу на місці через мобільний POS-terminal або протягом 5 робочих днів у будь-якому банківському відділенні на підставі паперового рахунку", - йдеться в повідомленні.

Підписавши договір на проведення ТО з газорозподільною компанією, споживач гарантовано отримує:

обстеження газової мережі на предмет можливих витоків газу від введення в будинок (квартири) до газового приладу,

приладовий контроль на щільність з'єднань газопроводів,

огляд наявності і перевірку герметичності футлярів в місцях прокладки через зовнішні і внутрішні конструкції будинку,

перевірку працездатності та змащення запірних пристроїв, встановлених на газопроводах,

усунення витоків на муфтових з'єднаннях.

"АТ "Хмельницькгаз" закликає клієнтів подбати про власну безпеку та безпеку рідних та провести технічне обслуговування внутрішніх газових мереж", - йдеться у повідомленні.