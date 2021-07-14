"Хмельницькгаз": техобслуговування внутрішніх мереж замовили 3 тисячі клієнтів
З початку року понад 6,5 тисяч домогосподарств Хмельницької області уклали договори з АТ "Хмельницькгаз" на технічне обслуговування. З них близько 3 тисяч замовили технічне обслуговування внутрішніх мереж за акційною ціною - 300 гривень на рік.
Про це повідомляє прес-служба "Хмельницькгазу".
"Згідно з чинним законодавством, відповідальність за стан внутрішніх мереж і газове обладнання в приміщеннях несуть їх власники. Тому "Хмельницькгаз" подбав про безпеку споживачів і запропонував єдину вигідну вартість проведення техобслуговування - 300 гривень на рік", - йдеться в повідомленні.
У прес-службі зазначили, що за статистикою, більше 80% викликів на аварійну службу "104" надходить через несправність мереж і витоку газу на них.
"Споживачі повинні самостійно подбати про свою безпеку і виключно на добровільних засадах укласти договір на технічне обслуговування, - інформує керівник відділу з техобслуговування АТ "Хмельницькгаз" Сергій Смолінський. - Розуміючи всю важливість комплексу цих робіт, ми пішли назустріч споживачам і запропонували свої послуги для безпечного використання газу за доступною ціною. Адже з 2015 року в тарифі на розподіл не передбачені кошти на проведення техобслуговування внутрішніх мереж".
За словами прес-служби, міжопалювальний період - найзручніший час для проведення обстеження та технічного обслуговування внутрішніх мереж газопостачання будинку. Адже регулярні технічні обслуговування гарантують справність і надійність експлуатації газової системи.
"Для проведення ТО клієнт повинен підписати договір з газорозподільною компанією і після обстеження внутрішніх газових мереж-акт виконаних робіт. Оплатити послугу можна відразу на місці через мобільний POS-terminal або протягом 5 робочих днів у будь-якому банківському відділенні на підставі паперового рахунку", - йдеться в повідомленні.
Підписавши договір на проведення ТО з газорозподільною компанією, споживач гарантовано отримує:
- обстеження газової мережі на предмет можливих витоків газу від введення в будинок (квартири) до газового приладу,
- приладовий контроль на щільність з'єднань газопроводів,
- огляд наявності і перевірку герметичності футлярів в місцях прокладки через зовнішні і внутрішні конструкції будинку,
- перевірку працездатності та змащення запірних пристроїв, встановлених на газопроводах,
- усунення витоків на муфтових з'єднаннях.
"АТ "Хмельницькгаз" закликає клієнтів подбати про власну безпеку та безпеку рідних та провести технічне обслуговування внутрішніх газових мереж", - йдеться у повідомленні.