"Хмельницкгаз Сбыт" предупредил 50 тыс. должников о прекращении газоснабжения

На 1 августа 2019 года потребители газа Хмельницкой области более чем в 1,5 раза увеличили задолженность за использованное голубое топливо, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Следовательно, общий долг составил более 386 млн гривен. Об этом сообщает пресс-служба ООО "Хмельницкгаз Сбыт".

"С начала 2019 года "Хмельницкгаз Сбыт" уже разослал 49 823 письменных уведомлений потребителям-должникам о прекращении газоснабжения. В сравнении с 7 месяцами 2018 года, эта цифра выросла в 1,8 раз. Ведь в случае непогашения долга, согласно Правилам поставки природного газа, после получения уведомления, газоснабжающая компания вынуждена будет предоставить соответствующее поручение АО "Хмельницкгаз" на отключение газа и взыскания долга в судебном порядке. В августе уже предоставлено 4711 поручение на прекращение подачи газа клиенту-должнику на общую сумму 20,7 млн гривен. За 7 месяцев 2019 года отключены от системы газоснабжения 1669 должников на сумму 10,1 млн гривен, за аналогичный период 2018 года было проведено прекращения газа 1404 абонентам-должникам на сумму 7,8 млн гривен", - говорится в сообщении.

Пока долги в более 5 тыс. гривен имеют 8713 подолян, более 10 тыс. гривен – 1423 клиентов. Кроме того, почти 75 подолян задолжали колоссальные суммы: от 30 до 108 тыс. гривен.

"Проводя разъяснительную работу с клиентами-должниками и используя все законные рычаги воздействия, наша компания вынуждена идти на крайние шаги по предоставлению поручений оператору ГРМ на отключение от газа, - информирует руководитель ООО "Хмельницкгаз Сбыт" Андрей Левицкий. – Ведь действующее законодательство предусматривает прекращение поставок газа и инициирование отключения должника. Кроме того, через многомиллионные долги клиентов мы не в состоянии рассчитаться с "Нафтогазом" и закупить энергоноситель на следующие периоды".

В пресс-службе пояснили, что если потребитель был отключен за долги, то повторное подключение к системе газоснабжения возможно только по стопроцентному погашению задолженности и уплатой всех расходов, связанных с прекращением-восстановлением подачи газа.

Кроме того, если потребитель имеет долги перед поставщиком услуг свыше 1 месяца, то, согласно законодательству, ему откажут в получении государственной помощи-субсидии.

В свою очередь, задолженность перед ООО "Хмельницкгаз Сбыт" имеет также и государственный бюджет по компенсации льгот и субсидий за использованные потребителями объемы газа. Сейчас сумма долга составляет 36 млн гривен.