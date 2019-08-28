"Хмельницкгаз Сбыт": потребители могут приобрести газ по летней цене, сэкономив до 25% средств

Впервые потребители газа Хмельницкой области имеют возможность принять участие в акции "Твоя энергонезависимость" и закупить необходимый объем газа на весь отопительный сезон, сэкономив при этом до 25% собственных средств. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Хмельницкгаз Сбыта".

Как отмечается, цена газа для такого запаса зафиксирована на летнем уровне - 5 995,53 грн за 1000 куб.м. Акция стартовала накануне Дня Независимости - 23 августа и продлится всего месяц. Максимальный объем закупки газа при этом ограничен: 25 тыс. куб.м на одно домохозяйство. Гарантом сохранения запасов газа и стабильной цены на него являются НАК "Нафтогаз Украины". Следовательно, сделать покупку можно с помощью Личного кабинета на сайте 104.ua или в своем Центре обслуживания клиентов "Хмельницкгаз Сбыта" по месту жительства.

В настоящее время стоимость газа для населения является минимальной с начала года. Однако, такое сезонное колебание цен является обычным для рынка газа, когда летом они снижаются, а зимой растут вследствие увеличения спроса на топливо.

Запас газа можно купить по летней цене - 5 995,53 грн за 1000 куб.м. В цене не учтены услуги по доставке газа, которые меняются в зависимости от региона. Стоимость услуг по доставке газа, а также остаток предоплаченного газа по акции "Твоя энергонезависимость" будут указаны в ежемесячном счете за использованный газ.

"Наша газоснабжающая компания приглашает всех потребителей, не имеющих долгов за природный газ, принять участие в акции и реально сэкономить средства за дорогостоящий энергоноситель, - информирует руководитель ООО "Хмельницкгаз сбыт" Андрей Левицкий. - Лучше всего оформить и оплатить покупку можно онлайн - в Личном кабинете на 104.ua, а также в наших Центрах обслуживания клиентов по месту жительства. Поэтому необходимо взять с собой паспорт, актуальные показания счетчика газа и внести 100% оплату за купленный запас газа".

В Центрах обслуживания клиентов специалисты предоставят клиентам полную информацию об объемах потребления газа в прошлые отопительные периоды, также потребители могут самостоятельно рассчитать потребляемость газа онлайн в Личном кабинете с помощью специально созданного калькулятора.

Использовать газ, купленный в рамках акции "Твоя энергонезависимость", можно будет с 1 октября 2019 года по 31 марта 2020 года. С этой даты НАК "Нафтогаз Украины" поставляет участникам акции газ из резервных объемов по акционной цене. Размер экономии при этом будет зависеть от текущих цен и продавец не сможет повлиять на ее размер.

Если купленный резерв газа будет потрачен до 1 апреля 2020 года, потребитель сможет получить газ на общих условиях - по цене ПСО, которая будет действовать на то время. Потребители, которые до 1 апреля 2020 года не используют предоплаченный газ, могут воспользоваться остатком средств. Также остаток средств можно использовать в случаях, когда цена ПСО на газ будет ниже, чем цена акции.

В НАК "Нафтогаз Украины" отмечают, что акция "Твоя энергонезависимость" позволит потребителям до 25% сократить расходы на газ в отопительный период.