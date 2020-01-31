"Хмельницкгаз Сбыт": количество пользователей Личным кабинетом выросло почти на треть

Онлайн-сервис "Личный кабинет" на сайте 104.ua для потребителей газа Хмельницкой области работает уже четвертый год подряд. За это время уже почти 105 тыс. или 25% клиентов присоединились к этому дистанционному сервису и имеют круглосуточный доступ к собственному лицевому счету и контролируют его. Об этом сообщает пресс-служба компании.

"Мобильный онлайн-сервис Личный кабинет – удобный дистанционный сервис для потребителей газа. Он предоставляет возможность круглосуточно и дистанционно контролировать состояние лицевого счета и решать все вопросы со своей газовой компанией. Для его использования достаточно доступа к сети Интернет. Следовательно, за прошлый год количество зарегистрированных в Личном кабинете выросла на 27% потребителей. Больше всего пользователей Личного кабинета – в городах Хмельницком и Каменце-Подольском, а также в сельских населенных пунктах Староконстантиновского, Волочиского, Красиловского и Славутского районов", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что зарегистрировавшись в Личном кабинете, потребители автоматически получают возможность решать дистанционно и мобильно все "газовые вопросы".

"Стоимость газа, по требованию государственных органов, с мая 2019 года меняется ежемесячно. Поэтому контроль цены и возможность планирования использования газа побуждает потребителей держать на постоянном контроле как объемы его потребления, так и расчеты за голубое топливо, - информирует директор ООО "Хмельницкгаз Сбыт" Андрей Левицкий. – Поэтому предложенный нами онлайн-сервис "Личный кабинет" - оптимальный, современный и доступный вариант контроля личного счета. Кроме того, возможность пользоваться Личным кабинетом имеют льготники и получатели государственной помощи-субсидий".

Для регистрации в "Личном кабинете" на сайте 104.uа необходимо зайти в поле "Регистрация", ввести номер своего лицевого счета и последнюю сумму платежа и email. При необходимости менеджеры в Центрах обслуживания клиентов всегда помогут пройти регистрацию и предоставят исчерпывающие консультации.

"Для клиентов "Хмельницкгаз Сбыта" успешно функционируют другие дистанционные сервисы, как то: отправка ежемесячных показаний счетчика СМС-сообщением на номер 7104, получение мгновенного баланса через СМС-информирование, круглосуточная связь с Контакт-центром, мобильное приложение для смартфонов 104 Mobile, Вайбер-бот, электронная почта contact@kmgaszbut.104.ua и тому подобное", - говорится в сообщении.