"Хмельницкгаз Сбыт": за газ задолжал каждый второй потребитель

Иллюстративное фото (УНИАН)

"Хмельницкгаз Сбыт" проводит постоянную разъяснительную работу с клиентами-должниками

По состоянию на 1 ноября 2019 года 48% клиентов ООО "Хмельницкгаз Сбыт" задолжали за потребленный газ. Общий долг потребителей составил 383,1 млн гривен. Это на 16% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба компании.

"До наступления отопительного сезона значительная часть клиентов-должников сумела в течение лета уплатить задолженность за использованный газ. Так, за летний период долги подолян перед поставщиком уменьшились на 42%. Однако, почти 197 тыс. клиентов, вместе с увеличением использования газа, продолжают дальше наращивать долги и рискуют остаться без газа. Кроме того, долги лишают их права на получение субсидий и льгот", - говорится в сообщении.

Поэтому "Хмельницкгаз Сбыт" рекомендует своевременно уплатить за предоставленные услуги и гарантированно обеспечить себе бесперебойные поставки газа.

"В течение лета мы предлагали потребителям для погашения долгов заключить договор реструктуризации, что дает возможность посильными частями длительное время рассчитаться за потребленный газ, - информирует директор ООО "Хмельницкгаз Сбыт" Андрей Левицкий. – Однако, несмотря на постоянные просьбы относительно своевременных расчетов, значительная часть потребителей вошла в зиму со значительными долгами, поэтому рискует остаться без энергоносителя и без государственной помощи на услуги по газоснабжению".

В настоящее время ООО "Хмельницкгаз Сбыт" проводит постоянную разъяснительную работу с клиентами-должниками и использует все законные рычаги влияния. "Однако, газоснабжающая компания порой вынуждена идти на крайние шаги и предоставлять поручение оператору ГРС – АО "Хмельницкгаз" на отключение от газа. Ведь действующее законодательство предусматривает прекращение поставок газа и инициирование отключения должника. Кроме того, многомиллионные долги клиентов не дают возможности рассчитаться с "Нафтогазом" и закупить газ на следующие зимние месяцы", - говорится в сообщении.

Кроме того, если потребитель был отключен за долги, то повторное подключение к системе газоснабжения возможно только после полного погашения задолженности и уплатой всех расходов, связанных с прекращением-восстановлением подачи газа.

Также если потребитель имеет долги перед поставщиком услуг свыше 1 месяца, то, согласно законодательству, ему откажут в получении государственной помощи-субсидии.